Почему россияне не смогут удерживать Юг "всю жизнь": Свитан прокомментировал слова Буданова

Прогнозируя дальнейшее развитие событий на Южном фронте, Кирилл Буданов отметил, что Россия способна оборонять свои позиции на Юге очень долго. В то же время, оккупантам не хватает личного состава для удержания 400-километровой линии столкновения.

Об этом 24 Каналу рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор. По его мнению, своими действиями в начале вторжения Россия создала невыгодные для себя условия.

Смотрите также Надо пробивать линии обороны своей кровью – Буданов о контрнаступлении

В чем слабость оккупантов на Юге

Сейчас линия фронта простирается более чем на 1000 километров. Группировки россиян составляют около 300 тысяч личного состава, и этого явно не хватит для надежной обороны.

По мнению Свитана, для того чтобы надежно оборонять свои рубежи, Россия должна была бы увеличить численность своей группировки до 1 миллиона солдат.

Другая важная проблема оккупантов на Юге – недостаток глубины фронта. Российская группировка на Таврическом направлении "обрезана" Азовским морем. Это существенно усложняет логистику для врага, учитывая, что ВСУ имеют способности наносить удары по тылам оккупантов.

Роман Свитан о стратегическом превосходстве Украины на Юге: смотрите видео

"Русская армия не сможет удержать Херсонскую и Запорожскую области потому, что ширина фронта на Юге (400 км от Голой Пристани до Волновахи) существенно превышает его глубину (около 80 км)", – пояснил Свитан.

Значительно легче для России будет содержание Восточного фронта, ведь там цепь снабжения не ограничивается естественными препятствиями. Поэтому выбить россиян из Донецкой и Луганской области будет почти невозможно без коллапса российской экономики.

Что происходит на Юге Украины

Вооруженные Силы держат в напряжении оккупантов в Мариуполе и Мелитополе, регулярно устраивая вблизи этих городов "хлопок". Обычно такие поражения помогают уничтожать врагов еще до того, как они попадут на фронт.

Также продолжаются операции Сил обороны в Херсонской области: там наши военные готовятся к форсированию Днепра и будущему наступлению на Крым. Для этого ВСУ то и дело проводят успешные операции в устье реки, во время которых могут наносить оккупантам существенный вред.

На этой неделе активизировалось также и Крымское направление: сначала ВСУ уничтожили российский комплекс С-400 на западе полуострова, а затем ГУР провели в том же месте десантную операцию. Алексей Данилов отметил, что Украина готова к освобождению Крыма военным путем и России не удастся помешать этому.

Самым неудобным местом в обороне врага Свитан называет, которое расположено вдали от основных линий обеспечения россиян. При успешном продвижении ВСУ на Мелитополь этот город может попасть в оперативное окружение украинской армии.