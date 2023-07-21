ВСУ успешно наступают на трех направлениях на Юге: где именно

ВСУ успешно наступают в трех направлениях на Юге Украины. Кроме того, они регулярно уничтожают там технику врага.

Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев рассказал, на каких направлениях продвигаются ВСУ на Юге.

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На каких направлениях ВСУ достигли успеха

Силы обороны имеют успех на 3 направлениях на Юге:

Новоданиловка – Вербовое,

Новоданиловка – Роботино,

Новодаровка – Приютное.

Наши защитники сейчас закрепляются на достигнутых рубежах. Кроме этого, они наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Украинские военные ведут тяжелые бои возле Бахмута

На днях, комментируя наступление ВСУ на Юге, заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула , что контрнаступление не происходит за 1 день. По ее словам, "кульминация наступает тогда, когда сторона врага истощена и формируются определенные точки и места, где наиболее успешно могут действовать ВСУ".

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

На направлениях Орехово-Василевка – Прасковиевка, Клещиевка – Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений,

– сказал он.

Сейчас российские захватчики оказывают мощное сопротивление и применяют свои резервы, при этом несут большие потери.