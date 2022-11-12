В боях за Украину во время контрнаступления ВСУ погиб 20-летний доброволец из Японии

12 ноября 2022 , 17:58
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Источник:

Kyodo News

Правительство Японии подтвердило гибель японского гражданина, вступившего в ряды Вооруженных сил Украины. Мужчина участвовал в контрнаступательной операции на востоке страны.

Мужчина погиб еще 9 ноября. Посольство Японии в Киеве уже связывается с семьей погибшего.

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Добровольцу было 20 лет. Парень участвовал в контрнаступлении ВСУ на восточном фронте в Украине. Он погиб во время нападения на подразделение. Украинские военные уже начали готовить тело добровольца к отправке в Японию.

Как отмечают, с начала полномасштабной военной агрессии России против Украины в боевых действиях принимали участие иностранные добровольцы из 58 стран. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по состоянию на начало марта в армию подали документы около 20 тысяч человек.

По информации The Japan Times, правительство Японии рекомендует своим гражданам не ездить в Украину, а тем, кто уже там, покинуть страну. Японцев, которые служат военными добровольцами, могут обвинить в подготовке или сговоре к частной войне в соответствии с Уголовным кодексом страны.

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Автор: Анна Романюк