Враг хотел вести наступательные действия, – Мусиенко рассказал о сорванных планах россиян на Донбассе
Вооруженные Силы Украины во время контрнаступления уже освободили от оккупантов ряд населенных пунктов. Своими действиями наши воины сорвали планы россиян на Донбассе.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что наши военные удержали ситуацию на одном из направлений Донбасса, где россия и сейчас пытается вести активные штурмовые действия.
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"Оперативного окружения сейчас просто не может быть"
Мусиенко считает, что ВСУ точно разрушили любые планы оккупантов относительно возможного оперативного окружения украинских войск. Россия точно намеревалась сделать это, начиная с мая, когда перебрасывала значительную часть войск на Изюмское направление.
По его словам, так же с Юга россияне хотели подходить, в частности, к востоку от Гуляйполя. Там шли значительные бои и силы пытались прорываться, а наши защитники не давали им этого сделать.
Точно мы уже можем говорить о том, что оперативного окружения сейчас просто не может быть,
– сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.
Он подчеркнул, что украинские военные удержали ситуацию в Донецкой области, на одном из тех направлений, где и сейчас россия пытается вести активные штурмовые действия.
На каких направлениях нет угроз
Мусиенко отметил, что в течение двух предыдущих суток оккупанты достаточно мощно обстреливают Бахмут. Россия пытается там штурмовать, однако безуспешно
Мы можем сказать, что как минимум с направления севера Донетчины, то есть из направления от Изюма, не сегодня угроз нет. Там уже украинские силы,
– подчеркнул он.
Военный эксперт отметил, что противник отвергнут и в районе Святогорска, украинские силы фактически занимают там более выгодные позиции. А поблизости от Лимана не так спокойно и украинские силы там отодвигают врага.
Кроме того, это несколько снимает давление с группировки украинских войск возле Северска. Потому что там тоже по двум направлениям фактически враг хотел вести наступательные действия,
– сказал Мусиенко.
Пока, добавил он, такая возможность еще сохраняется только с Восточного направления. А с Северного российские оккупанты имеют меньше перспектив для таких действий.Обратите внимание! Российские силы вероятнее всего не могут укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области. В американском Институте изучения войны считают, что оккупанты активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления.
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских захватчиков. По состоянию на 13 сентября Вооруженные Силы Украины отбили атаки врага возле 8 населенных пунктов.
- В результате наступления ВСУ деоккупировали более 4 тысяч квадратных километров территории. Освободили более 300 населенных пунктов, в которых уже провели стабилизационные мероприятия.
- Возможности оккупантов на Юге сведены к нулю. Мосты находятся под огневым контролем ВСУ. Россияне не могут доставить ни продовольствия, ни боекомплекта, ни горюче-смазочных материалов.
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