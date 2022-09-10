Наступает переломный момент, – военный эксперт сказал, от чего будет зависеть ситуация на фронте

Украинские военные продолжают продвигаться вглубь оккупированных территорий и отвоевывать новые населенные пункты. По всей вероятности, уже наступает переломный момент в войне с россией.

Об этом 24 каналу сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что сейчас мы видим результат колоссальной работы, которую в течение нескольких месяцев проводили ВСУ.

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"Инициатива переходит на украинскую сторону"

Мусиенко считает, что Украина максимально эффективно использует то, что может. И в этом большая заслуга наших вооруженных сил, которые эффективно воспользовались определенными моментами. К тому же идет постоянная работа над тем, чтобы ослаблять противника.

По его словам, ситуация на Харьковщине или на Юге, в частности, на правобережье Херсонщины, не просто как подарок судьбы.

Этому всему предшествовало несколько недель титанической работы и усилий по срыву логистического обеспечения, по уничтожению запасов противника, по его истощению,

– подчеркнул военный эксперт.

То есть, заметил он, была проделана колоссальная работа, результаты которой мы начинаем сейчас видеть. Они заключаются в освобождении украинских городов, городков и сел.

И в этом смысле, можно сказать, мы уже переходя к таким удачным контратакам, мы действительно преломляем ход этой войны,

– сказал Мусиенко.

Но дальше, заметил он, ситуация будет зависеть от того, будет ли останавливаться россия и признавать свое поражение, продолжать ли вести дистанционную войну, обстреливая территории Украины, чтобы накопить силы и снова идти в очередной раунд военных действий.

Но в любом случае есть определенный перелом и инициатива переходит на украинскую сторону,

– заявил военный эксперт.

То есть, заметил он, перелом наступает в том смысле, что отвоевывается украинская территория, а враг по некоторым направлениям деморализован и убегает. Это является действенным результатом в войне с противником, превосходящим по численности.

Мусиенко о переломе в войне и возможных дальнейших действиях россии: смотрите видео

Какой дальнейший вариант выгоднее Украине

Мусиенко отметил, что для нас наиболее выгодной была бы ситуация, чтобы после деоккупации украинских территорий сделать невозможным в дальнейшем российскую агрессию или продемонстрировать москве, что она будет стоить ей еще гораздо дороже.

Поэтому, отметил он, Украине нужны ракеты с расстоянием выстрела хотя бы 300 – 500 километров, чтобы иметь возможность поражать военные цели на территории россии.

Для того чтобы в россии было понимание, что война может стать максимально некомфортной и неблагоприятной для российского общества. То есть война может быть и на их территории так же,

– сказал военный эксперт.

По его словам, этого можно добиться, во-первых, продолжая работу с нашими партнерами, оказывающими Украине поддержку оружием. Во-вторых, мы просто обязаны заниматься производством собственного оружия.

Мусиенко не исключает, что уже после деоккупации украинских территорий Украина может вступить в НАТО или формировать другие союзы.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине: последние новости

Украинские военные продолжают уверенно продвигаться по всей линии фронта. Как отметили в Генштабе, за несколько последних дней защитникам нашего государства в Харьковской области удалось отбросить врага на 50 километров.

8 сентября ВСУ освободили Балаклею Харьковской области. Над городом снова взвился украинский флаг.

Также Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохова Яра в Харьковской области, о чем ранее сообщалось в соцсетях.

Российские войска убегая с Харьковщины не успевают прихватить с собой ничего. Так что оставляют технику и огромные склады боекомплектов ближним – украинским защитникам.

В целом Силы обороны Украины уже освободили около 30% территории Харьковской области. Советник Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что там взяли в плен очень много российских военных.

Украинские воины достигли окрестностей Купянска и наступают на Изюм по нескольким направлениям. Эксперты из Института изучения войны считают, что, вероятнее всего, в ближайшие дни ВСУ перережут оккупантам наземные пути сообщения с городом.

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