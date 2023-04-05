В НАТО высказались о предстоящем контрнаступлении Украины
Источник:NV
Один из представителей НАТО оценил, как пройдет весеннее контрнаступление ВСУ. По его мнению, тактические действия со стороны украинской армии будут эффективными.
Для этого Североатлантический союз продолжает поддерживать нашу страну экономически и военно. Об этом анонимно заявил высокий представитель НАТО.
Обратите внимание Членство в НАТО и передача F-16: о чем договаривался Кулеба в Брюсселе
Что сказали в НАТО об украинском контрнаступлении
В Альянсе выразили уверенность, что Украина сможет начать свое контрнаступление весной 2023 года. Для этого страны-члены блока отправляют в Украину все необходимое оружие.
Союзники обеспечивают подготовку военных и предоставляют необходимое вооружение, боеприпасы для того, чтобы весной произошло наступление со стороны Украины,
– заявил высокий представитель НАТО.
Он также отметил, что только украинское командование будет решать, когда и как лучше предпринимать контрнаступательные действия. Однако представитель блока уверен, что такие действия будут иметь эффективность.
"Есть все признаки того, что они (украинские солдаты – 24 Канал) будут готовы и они будут эффективны, когда решат начать контрнаступление", – подчеркнул он.
Украина – НАТО: последние новости
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Украина станет членом Альянса. Однако для этого нашей стране стоит победить Россию в войне.
- В то же время аналитики издания Financial Times сообщили, что НАТО не предложит Украине вступление в Североатлантический союз в ближайшее время. Однако все-таки будет помогать в военном противостоянии с Россией.
- 4 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Брюссель на встречу Комиссии Украина-НАТО. Там он обсуждал предоставление нашей стране оружия для контрнаступления.