В НАТО высказались о предстоящем контрнаступлении Украины

Один из представителей НАТО оценил, как пройдет весеннее контрнаступление ВСУ. По его мнению, тактические действия со стороны украинской армии будут эффективными.

Для этого Североатлантический союз продолжает поддерживать нашу страну экономически и военно. Об этом анонимно заявил высокий представитель НАТО.

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Что сказали в НАТО об украинском контрнаступлении

В Альянсе выразили уверенность, что Украина сможет начать свое контрнаступление весной 2023 года. Для этого страны-члены блока отправляют в Украину все необходимое оружие.

Союзники обеспечивают подготовку военных и предоставляют необходимое вооружение, боеприпасы для того, чтобы весной произошло наступление со стороны Украины,

– заявил высокий представитель НАТО.

Он также отметил, что только украинское командование будет решать, когда и как лучше предпринимать контрнаступательные действия. Однако представитель блока уверен, что такие действия будут иметь эффективность.

"Есть все признаки того, что они (украинские солдаты – 24 Канал) будут готовы и они будут эффективны, когда решат начать контрнаступление", – подчеркнул он.

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