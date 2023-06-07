Можем освободить Крым, не заходя по суше, – майор запаса о возможных планах наступления ВСУ

Украинские военные готовятся сместить врага абсолютно со всех незаконно ими захваченных территорий Украины. У ВСУ есть план действий, согласно которому оккупанты сбегут из Крыма даже без боя.

Россиянам не удалось ничего выиграть, взорвав Каховскую ГЭС. Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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Как можно вернуть Крым

Алексей Гетьман подчеркнул, что Генштаб ВСУ прогнозировал, что россияне совершат подрыв дамбы для сдерживания контрнаступления украинского войска. Впервые на международном уровне об этом говорил сам президент страны Владимир Зеленский еще в октябре 2022 года, когда оккупанты начали туда завозить взрывчатку.

Учитывая это, украинская сторона проработала не один вариант плана действий. Последнее преступление России не изменило наши возможности для ликвидации противника, а, напротив, усилило желание запустить необратимый процесс устранения врага.

Есть даже такой план, что мы можем освободить Крым от российских войск, даже не заходя по суше на полуостров, окружив ракетными и артиллерийскими ударами,

– объяснил он.

Благодаря эффективной проработке различных планов действий Украина сможет добиться освобождения своих территорий с меньшими потерями.

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