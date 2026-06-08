"Такого не было несколько лет"․ Интервью с Максимом Жориным о секрете успехов ВСУ и окончании войны

Пока Владимир Путин отчитывается о том, что российская армия "наступает по всем направлениям фронта", ВСУ действительно возвращают себе инициативу. Не в последнюю очередь этому способствуют новейшие дроны и НРК, которые все чаще можно увидеть на поле боя. Даже без непосредственного участия военных, роботизированные комплексы могут отбивать позиции у неприятеля и принуждать его отступать.

Именно технологичность может помочь Украине победить в войне. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал заместитель командира 3 армейского корпуса Максим Жорин. По его словам, России труднее удается масштабировать нужные решения, что дает преимущество Силам обороны.

Больше о том, как изменилась ситуация на фронте, дальнобойных ударах Украины, мобилизации и сроках окончания войны – читайте дальше в материале.

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Как Украине перехватить инициативу в войне?

На чем основываются заявления Владимира Путина об эфемерной "победе" России? У него провалы на фронте, войска не продвигаются, перебита логистика. Верите ли вы, что может быть какой-то слом войны, на который он рассчитывает? Увидим ли мы то, чего не видели раньше?

Во-первых, я почти уверен в том, что полной картины того, что происходит на линии боестолкновения, он не знает. Я могу это утверждать даже потому, что, например, мы достаточно прозрачно видим перехват противника уровня роты, батальона, бригады, дивизии. Ложь там просто масштабируется.

Конечно, до Москвы доходит абсолютно деформированная информация, которая вряд ли полностью соответствует тому, что они "побеждают" каждый день. Хотя они действительно могут в это верить.

Во-вторых, у него (Путина, – 24 Канал) вариантов нет, кроме как хотя бы публично декларировать именно такую позицию. Если он скажет что-нибудь другое, ему придется уже объяснять, в том числе и некоторым нашим западным партнерам, которые уверены в том, что у него есть какие-то успехи, что он не так уж и успешен. Поэтому я думаю, что иного, по крайней мере публично, он и не может себе позволить.

Полное интервью с Максимом Жориным: смотрите видео

Командир вашего корпуса Андрей Билецкий говорил, что следующие 6 – 9 месяцев могут стать поворотным моментом в войне, потому что российская армия истощена. Но что мы должны делать в течение этих месяцев, чтобы перехватить инициативу? Как можно переломить ситуацию? В чем проявится этот поворотный момент?

На самом деле нужно достаточно осторожно относиться к тому, что происходит. Андрей Билецкий опирается на обстановку, которая происходит сегодня с расчетом ее развития в нашу сторону. Это он по существу и говорит.

На что опирается он при такой оценке? Первое – это продвижение противника. Сегодня в рамках 3 армейского корпуса оно полностью остановилось. На участках, на которых еще полгода назад были потери по 70 километров в месяц, сейчас противник или вообще не продвигается, или даже понемногу теряет эти территории на тактическом уровне.

Наш корпус остановил противника полностью в пределах общей полосы активной линии боевого столкновения, которая почти остановилась. То есть на самом деле есть еще участки, где противник, где он может продвигаться, но они незначительные.

Вторая составляющая для этой оценки – это потери противника, растущие ежедневно. Даже при остановке (активных наступлений, – 24 Канал) потери россиян продолжают расти благодаря технологическому превосходству с нашей стороны.

Именно эти две составляющие, то есть полная остановка противника и постоянное увеличение количества его потерь, дают возможность прогнозировать. Если мы удержим такую динамику, удержим эту инициативу, то да, действительно, где-то через 6 – 9 месяцев мы сможем говорить, что это уже критический перелом именно в нашу сторону.

Достичь этого можно благодаря внедрению технологического подхода к ведению боевых действий, а также к масштабированию эффективных примеров управления войсками, которые есть сегодня.

На какой рискованный шаг может пойти Кремль?

О критичности российских потерь говорят и наши партнеры. Было заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что россияне сейчас теряют больше, чем могут мобилизовать. Поэтому, сейчас последний шанс для Путина пойти на мир, потому что дальше будет хуже. Американцы уже признают, что у нас огромное преимущество на фронте. Однако прислушается ли к этому Путин, будут ли россияне все-таки пытаться дальше наступать?

К сожалению, я думаю, что они постараются продолжать вести активные боевые действия. Если мы говорим о мобилизационном ресурсе, у них действительно есть проблема. В полосе 3 корпуса мы видим и понимаем, что и на других участках у них есть проблема с количеством личного состава, с удержанием некоторых позиций и так далее. Его (личного состава, – 24 Канал) уже не хватает.

Однако следует понимать психологию нашего врага. Для них это не совсем проблема. Если нужно будет, они начнут более агрессивную мобилизацию на своих территориях. К этому придут совершенно спокойно, у них такая возможность еще есть – её еще не использовали.

Поэтому радоваться, что у них заканчиваются люди, немного рано. При той системе мобилизации, которая есть сегодня, они все же дойдут, по меньшей мере, к стагнации и уменьшению количества собственных возможностей.

Однако возможность агрессивно-репрессивной мобилизации на своих территориях у них до сих пор сохраняется. И для этого населения пока еще достаточно. Я уверен, что Путин понимает это и рассчитывает, что в определенный критический момент он все же начнет привлекать то население, которое пока не привлекал.

В Минобороны говорят, что в последние месяцы российские потери на фронте достигли 35 тысяч человек. Если эта цифра достигнет 50 тысяч, действительно ли это может критически сломать ситуацию на фронте? Или, если Путин будет параллельно проводить мобилизацию, то и потери в 50 или 60 тысяч не будут для них проблемой?

Для них никогда не было проблемой потери. Это другая психология, другой подход к жизни и ценности жизни. Потери для них – это не проблема до тех пор, пока не заканчиваются те, кого можно еще набирать.

Сегодня действительно цифра потерь приблизительно 30 – 35 тысяч. До 50 тысяч мы можем легко дойти благодаря технологичности. Эта цифра абсолютно достижима. Будет ли она для них проблемой? Да.

Большой вопрос в том, как и как скоро они будут реагировать на эти конфигурации. Пока что мы видим довольно медленную реакцию с их стороны. Именно из-за отсутствия принятия решений они начали терять сегодня уже больше, чем могут продвигаться.

Такого не было уже несколько лет, а сегодня это уже реалии, которые регистрируют абсолютно все, кто за этим просто наблюдает. Но радоваться пока рано. Зависеть будет многое от того, примут ли они вовремя определенные решения – такие есть, и они смогут по крайней мере временно спасти.

Мы это уже увидим со временем, нужные ли решения примут. Если нет, тогда критичность для россиян наступит еще раньше.

Возможно ли контрнаступление в 2026 году и что для этого нужно?

Есть ли проблемы с нехваткой людей в нашем войске? Могли бы мы, например, рассчитывать на контрнаступление вообще в этом году? Или совсем стоит забыть сейчас об этом?

Есть ли проблема с людьми в армии? Да, она есть. Это факт, что у нас до сих пор нет ни одной укомплектованной бригады. Бригады, находящиеся в составе 3 армейского корпуса, это наиболее укомплектованные бригады, которые сейчас вообще есть в армии. Однако и они не укомплектованы на 100%.

То есть проблема с людьми у нас действительно есть, но есть и пути преодоления этой проблемы. Они состоят не только в увеличении мобилизации. Например, мы этот вопрос решаем через технологичность наших подразделений, благодаря НРК, то есть наземным роботизированным комплексам.

От командира корпуса Андрея Билецкого у нас сейчас задача до осени уменьшить количество личного состава на переднем крае на 30% благодаря НРК. И мы уже понимаем, что сможем это сделать с учетом результатов, какие у нас есть сегодня.

В будущем, конечно, эта цифра будет увеличиваться. Мы хотели бы, например, уменьшить (количество личного состава на передовой, – 24 Канал) вообще на 50%. То есть это означает, что нам нужно будет не только мобилизовать меньше людей, но и меньше людей будут рисковать своей жизнью.

Мы сохраняем гораздо больше людей, заменяя их современными роботизированными комплексами. Это и НРК, и дроны, которые могут выполнять задачи. Сегодня они выполняют боевые инженерные и логистические задачи. То есть существует целый список задач, которые раньше выполняли люди, а сейчас выполняют НРК.

В дальнейшем мы хотим, чтобы и определенные задачи пехотинца на переднем крае тоже на себя смогли забрать, в частности, НРК.

То есть проблема есть, но она имеет пути решения. И это не только о том, чтобы больше людей набирать в армию. Я уверен, что при масштабировании опыта успешных подразделений этот вопрос не будет для нас критическим.

Относительно нашего продвижения. Сегодня уже есть ряд подразделений, которые на тактическом уровне продвигаются вперед, понемногу освобождая территории. Опять же, это не большие контрнаступательные действия с привлечением большого количества техники. Это в основном работа комплекса малых боевых групп вместе с дронами и НРК.

То есть сейчас это комплексная мини-операция, в которой участвует маленькая боевая группа пехотинцев-штурмовиков. Их усиливают, подкрепляют и защищают дроны с неба, дроны на земле, дроны-инженеры, минёры, дроны с модулями, которые также идут рядом с ними, дроны, помогающие им с эвакуацией.

Сейчас эти малые дроново-штурмовые группы постепенно освобождают и зачищают позиции. Если мы говорим о нашем корпусе, то есть минимум три бригады, которые постепенно двигаются вперед такими малыми группами.

Сможем ли мы благодаря дронам совершить больший прорыв вперед? Я уверен, что сможем, и все к этому идет. Чем больше мы сейчас имеем опыт применения, тем больше понимаем, что функционал еще можно расширять.

Вы сказали о трети или даже половине людей, которых можно заменить НРК или дронами. Имеется в виду, что пехотинцев можно заменить и, например, вторую линию защитников?

Да, прежде всего, конечно, мы говорим и думаем о пехотинце, находящемся на переднем крае, потому что это место наибольшего риска для жизни и здоровья. Это люди, которые выполняют самые опасные задачи.

Личный состав, который раньше занимался логистикой и тоже во многом нес потери, уже почти полностью заменили. То есть логистика сегодня почти полностью "лежит" на дронах. Это тысячи тонн грузов, которые перевозят на передний край, не используя вообще людей. Все делают работы, снижая потери в подразделении.

В будущем, если мы говорим об этих 30%, то говорится о людях, находящихся на переднем крае. Это те люди, которые рискуют больше всего. Заменить 100% людей в обозримой перспективе выглядит невозможным. Но минимум задачу заменить 30%, я думаю, мы выполним точно.

К чему нужно готовиться гражданским этим летом?

Учитывая, что у Путина нет никаких продвижений на фронте, нет никаких побед, к каким методам террора он может прибегать, например, этим летом? Вы уже предварительно говорили, что гражданским нужно готовиться. К чему готовиться?

У них не так много вариантов, что делать. Учитывая ход событий, все, что ему (Путину, – 24 Канал) остается, – это просто разрушать и уничтожать наши гражданские города. С военными они справиться не могут, поэтому они будут переключаться на гражданских.

Поэтому нужно готовиться, нужно понимать, что это будет. Россияне постараются увеличивать обстрелы. Совершенно очевидно, что эти обстрелы прежде всего направлены именно против гражданских людей, а не против каких-то отдельных военных объектов или чего-то подобного.

Они просто бьют по гражданской инфраструктуре, по жилым домам. Надо осознавать, что, к сожалению, это будет тот инструмент, которым они будут пытаться на нас давить.

Когда и каким странам Москва может объявить войну?

Недавно в Санкт-Петербурге проходил экономический форум. Там говорили о подготовке к десятилетиям войны, о сценарии присоединения Киева, Одессы и Харькова к России, о распаде ЕС. Также там рассматривался сценарий войны против Запада и применение ядерного оружия. Что вы скажете об этом? Действительно ли россияне могут воевать десятилетиями, и даже применить ядерное оружие?

Я вам больше скажу – по моему убеждению, они готовятся воевать не на десятилетие, а воевать всегда. Это их подход, их мировоззрение.

С Украиной или с Западом?

С Украиной, с Западом. Они будут воевать, пока в своем понимании не захватят абсолютно все для полного контроля. Это такая страна – она всегда воюет и без войны не может. Она не в состоянии развиваться, например, и "захватывать" какие-то территории интеллектуально или экономически. Это точно не о них.

Но они верят в то, что любые военные захваты им по силам, потому и планируют воевать всегда. Даже если они временно где-нибудь получат поражение или остановятся, то, поверьте мне, все время потом они будут готовиться к тому, чтобы продолжать эту войну. Будут думать исключительно о том, как именно военным путём захватить какие-либо территории.

Может ли война перейти в Европу или другие страны? Россияне уже запугивают Армению, страны Балтии. Может ли продолжаться подготовка к этому, учитывая, что у россиян нет побед в Украине и они хотят "нарисовать" ее себе где-нибудь?

Это может произойти, готовиться к этому нужно – как странам ЕС, так и Армении. Есть ли у них силы для того, чтобы сделать это сегодня? Вряд ли. Однако, при определенной заморозке здесь, они совершенно спокойно могут перенести свой террор и войну на другие территории.

Я могу напомнить, что когда мы смотрели на войну в Грузии, в Чечне или еще где-то, то никогда не думали о том, что эта война будет происходить здесь. Не думали, что война, которую мы видели по телевизору или слышали по радио, будет на нашей территории.

Именно об этом сегодня должны думать другие страны. Сейчас они смотрят на войну в Украине и то же самое может ожидать через некоторое время и их.

Какой единственный инструмент устрашения остался у Путина?

По вашему мнению, может ли наша баллистика стать геймченджером в этой войне? Есть уже заявления от наших оборонных компаний, что баллистика может улететь на Россию летом или осенью.

Я не очень верю, что это единственный инструмент, который все решит или кардинально что-нибудь изменит. Однако совершенно очевидно, что с победами на поле боя этот инструмент будет помогать. Мы сегодня уже видим результаты того, как наше оружие долетает до определенных регионов (России, – 24 Канал).

Также мы иногда видим проблемы с топливом.

Топливный кризис уже по всей территории России, даже в Москве и Санкт-Петербурге.

Да, это работает. Мы не говорим, что это (баллистика, – 24 Канал) является единственным инструментом, который остановит эту войну. Но это то, что в комплексе поможет на поле боя дать результаты, благодаря которым мы сможем садиться за стол переговоров в другом тоне, с другими позициями. Как говорят некоторые (Дональд Трамп, – 24 Канал) – с другими картами.

Если бы еще некоторые страны Запада позволили нам открыть ряд предприятий с их лицензией, с доступом к их технологиям, это еще больше ускорило бы и открыло нам еще больше возможностей. Мы видим, как нас очень поддерживают и любят, но почему-то еще не хотят делиться технологиями.

Однако мы уже совершили большой прорыв, ведь перенесли войну на территорию России. Раньше Путин говорил, что пусть кто-то ударит по Крыму – и Россия применит ядерное оружие То есть, он отодвигает "красные линии" благодаря Украине. Мир видит, что Путин слаб, нужно только нажать. Однако дожимает только Украина.

Проблема в том, что разве весь мир не слабый? Особенно, учитывая все эти поражения россиян, в частности, уже и на оперативном уровне, есть ощущение, что на Западе тоже не очень много решительности и сил.

А передвижение этих "красных линий", как вы говорите, будет продолжаться. Мы будем технологически и интеллектуально держать инициативу, поэтому "красные линии" снова будут передвигать. Тогда Путин снова и снова будет вспоминать о ядерном оружии. Но в ближайшей перспективе вообще не вижу, чтобы он его действительно применил.

То есть сомнителен удар не только по гражданским городам, но и по фронту?

Да. А чем потом он будет пугать? Это единственное, что у него сейчас осталось из того, чем можно еще пугать мир.

Еще из страшилок у Путина есть "Орешник".

"Орешник" уже прилетел. Осталась (для устрашения, – 24 Канал) только ядерка. Но здесь они тоже зависят от геополитической дипломатии.

Как шведские Gripen помогут ВСУ на поле боя?

Швеция должна передать нам истребители Gripen вместе с ракетами Meteor, которые способны попадать в цель на расстоянии более 100 – 200 км. То есть они смогут долетать до всех оккупированных территорий. Как это нас усилит, как это поможет бороться с КАБами?

Они существенно усилят нас в небе. Это не преимущество, но это серьезное и ощутимое усиление именно нашего неба.

КАБ все равно остается одним из самых массовых (видов оружия, – 24 Канал), который против нас применяют. Он действительно наносит очень большое поражение. Были изобретения, благодаря которым удавалось сбивать КАБы, но пока это точечная история, которую даже мы не можем масштабировать. То есть, системного решения этой проблемы нет.

Вот это (передача ракет, – 24 Канал) может быть именно тем решением, которое "выключит" еще один из сильных инструментов противника.

У Украины были собственные разработки КАБов. Если они появятся, это может изменить ситуацию на фронте?

Главное, чтобы все работало в комплексе. Надо понимать, что в военном деле один пехотинец или даже один командир ничего не решают. Есть комплексный подход к применению войск.

Чем больше у тебя, как у командира, инструментов, если ты их правильно применяешь, то, конечно, от этого увеличивается результат. Очень важно, как ты это применяешь и умеешь ли применять это именно в эффективном комплексе.

А сейчас, как вы думаете, есть такое слаживание между бригадами, корпусами? Может ли это заработать системно в комплексе?

Может, определенные попытки в этом есть. Сегодня система управления и взаимодействия существенно отличается от той, которая была даже год назад.

Я не говорю о 3 армейском корпусе, потому что мы единственный корпус, собравший все свои штатные бригады. Кроме этого, мы еще и помогаем подразделениям, которые не находятся в штате корпуса. Мы помогаем им с учебным процессом, с обеспечением, с управленческими решениями.

Поэтому в пределах 3 армейского корпуса проблем со взаимодействием фактически не существует. Это одна из первых историй, которой уделялось внимание при формировании и выходе корпуса на полосу.

Именно это взаимодействие и слаженность между подразделениями долго было большой проблемой на фронте. Как внутри некоторых бригад, так и между бригадами. Однако по тому, что я вижу сегодня, этот вопрос двигается в положительную сторону и понемногу налаживается.

К чему приведут атаки на логистические пути россиян?

Хочу вас спросить и о перебитии логистических путей россиянам. В частности, так называемая трасса Новороссия уже практически не может функционировать. К каким проблемам в российской армии это приведет в перспективе? Проблемы с топливом мы уже видим, но как глобально это повлияет на фронт?

Это касается на самом деле не только этой трассы, это касается вообще увеличения глубины влияния Украины на оккупированные территории, и не только. Это "высушивание" всей логистики.

Поэтому передний край и командные пункты не обеспечиваются всем, чем нужно. Они не могут поменять себе, например, перебитую связь. Они не могут обеспечить продовольствием, боеприпасами или другими вещами свои подразделения.

На боеспособность твоих подразделений влияет именно обеспечение. Это основной пункт, и он у них сегодня полностью разрушается.

Они пытаются дифференцировать, разбрасывать все на меньшие способы обеспечения. Однако это все равно не позволяет полноценно обеспечивать абсолютно всем спектром, который должен быть у переднего края и у подразделений, выполняющих боевые задания.

Как вы думаете, что мы дальше можем увидеть: отступление российских войск с первой линии обороны, или сценарий, когда они будут покидать Крым или, например, Мариуполь.

На это я не рассчитывал бы. Хотелось бы этого, конечно. Мне бы хотелось вернуться в Мариуполь. Однако для этого недостаточно перебить логистику.

Я все же верю исключительно в решающее влияние именно поля боя. При правильной оценке ситуации продвижение наших войск может изменить ситуацию, может освободить территории.

Так же, как ни один дрон, ни один НРК не освободит территорию, пока рядом с ним не будет украинского пехотинца. Он может частично контролировать эту территорию, но эта территория все равно не будет нашей.

Приведет ли это к полному отступлению? Опять же, если мы будем правильно строить, если мы сможем удерживать инициативу, если мы сможем удержать напор, что мы сегодня уже делаем, то при наращивании и масштабировании этих решений, конечно, мы сможем двигаться дальше.

Будем надеяться, что сможем это делать еще быстрее. Однако просто дрон или НРК, или ракета, не дают статус территории. Это не может сделать никто, кроме человека, который там находится.

Какие планы строит враг?

Россияне тоже не стоят на месте и усовершенствуют свои дроны, наращивают возможности. Александр Сырский заявил, что они будут увеличивать количество реактивных дронов до 50%. Что мы будем видеть дальше и как это повлияет на фронт? Чем отличается это весенне-летнее наступление от предыдущих?

Основное отличие – это то, что его, в принципе, и не было. Я думаю, с этого следует начинать оценку этого наступления. Оно провалилось, почти не начавшись.

Если мы говорим о российских возможностях и масштабировании, то да, иногда они умеют очень сильно масштабировать определенные решения. Хоть очень редко умеют их находить. Однако те (решения, – 24 Канал), какие у них есть, существуют благодаря ресурсам, большой военной промышленной машине и внутреннему режиму, который управляет, и вопросов ни у кого нет.

Возможности к масштабированию у них есть, они ими будут пользоваться. Но я думаю, что это все-таки будет касаться, к сожалению, атак гражданских городов, чем переднего края.

Потому что на переднем крае сегодня они не могут перехватить инициативу. В определенное время у нас забрали инициативу решением с оптоволоконными дронами. Однако сейчас они ее уже потеряли.

Что сейчас должен сделать каждый украинец?

Как тогда готовиться гражданским? Вы говорите, что будет все равно продолжаться террор. Условно нужно ли идти на курсы медицинской помощи? Или готовиться к тому, что мы едва ли не на каждую тревогу должны реагировать и идти в укрытие?

Готовиться к сегодняшним реалиям. Надо, во-первых, для себя осознать, наконец, что мы живем в совершенно других реалиях.

Те вещи, которые для нас когда-то казались чем-то "вау", например, пройти курс тактической медицины или какой-либо подготовки, сегодня должны быть по типу обычных предметов в школе, которые изучают обязательно. Это обычный предмет, благодаря которому мы сможем выживать и оказывать помощь своим близким.

Сегодня в Украине достаточно тех, кто учит людей. Эти курсы существуют, к ним несложно присоединиться. Один из примеров – Центр подготовки гражданского населения в Киевской области при поддержке 3 штурмовой бригады.

Там постоянно готовят людей, которые туда обращаются. С каждого выпуска выходят люди вообще с другим пониманием, с другим осознанием, с другим отношением ко всему вокруг.

Эти люди уже могут помочь не только себе, но и окружающим. Надо понять, что сегодня это не что-то "супер". Это обычный обязательный предмет, который ты должен изучать для того, чтобы иметь возможность оказать помощь себе и своим близким, потому что такие реалии, в которых мы живем.

Как удается обходить российскую ПВО в Луганской области?

Если возвращаться к россиянам, их потерям на фронте и в тылу, то видим, как постоянно прилетает по их средствам ПВО не только на временно оккупированных территориях. По вашему мнению, к чему этот дефицит ПВО будет приводить? Можно ли уже говорить, что у них есть дефицит?

Сегодня этого дефицита нет. Действительно, есть большое количество эффективных поражений, но надо помнить, что россияне даже до начала полномасштабной войны были страной с одним из самых больших запасов ПВО, какие только существуют в мире.

Они имели наибольшее количество как установок, так и непосредственно ракет. Сегодня их продолжают производить, и еще могут это делать дальше. Поэтому "высушивать" ПВО нужно. Это иногда дает нам коридоры, по которым мы можем проходить, дает возможности для поражения определенных объектов. Однако говорить о дефиците или сильных "дырах" пока рано.

Мы находим другие решения, совершаем манёвры или другие действия с дронами, которые все же долетают туда, куда нужно. Поэтому о дефиците ПВО россиян я бы пока не говорил, но у них есть проблемы из-за того, что мы находим решения.

Относительно направления, где работает ваш корпус. На днях были кадры атак на Донецк и Луганск. Как удалось долететь до этих территорий? Это же огромное расстояние. Как удалось пройти незамеченными? Можете рассказать об этих операциях?

Здесь есть две основные составляющие. Первая составляющая состоит в том, что в 3 корпусе Андрей Билецкий ввел общую и единую систему применения дронов вообще. То есть весь корпус работает как одна система, как один организм по применению этих дронов. Это дает высокую эффективность.

Те подразделения, которые к нам заходили, почти сразу благодаря принятию этой системы вдвое увеличивали свой результат и уменьшали потери бортов. То есть, прежде всего, нам помогают развиваться системно-административные решения.

Второе – это технологические решения: что именно мы докручиваем в дронах, в пультах. Об этом пока рано говорить, чтобы мы продолжали летать и могли долетать до Изварино (пункт контроля на границе между Украиной и Россией в Луганской области, – 24 Канал), куда давно никто не долетал.

Есть отдельные команды, которым командиры предоставляют возможность реализации инициативы по техническим решениям именно в дронах, которые мы используем. После этого проводят обязательный анализ любого такого полета. Если этот полет был эффективен, мы стараемся сразу его масштабировать и на другие подразделения, чтобы они могли продолжать летать дальше и дальше.

Чем дальше мы залетаем, тем сложнее противнику там существовать, себя обеспечивать, управлять боем и т.д. Поэтому именно системные административные решения внутри корпуса, поддержка инициативы и определенные технические решения непосредственно в самих аппаратах позволяют нам это делать.

То есть россиянам будет безопасно только на своей границе? Условно, с Китаем.

Мы к этому идем.

Вы упоминали об Изварино. Как удалось долететь на 200 км от линии фронта? Это поставило всю ключевую логистику оккупантов во временно оккупированных районах Луганской области под огневой контроль украинских сил. Можно ли этот контроль сохранять долгое время?

Мы точно будем это делать. Более того, мы будем стараться усилиться, чтобы приближаться к Изварино непосредственно по территории, которая сегодня оккупирована. Так мы дадим возможность нашим операторам БПЛА залетать еще дальше.

Этот процесс технологического усовершенствования и адаптации происходит постоянно. В пределах корпуса есть ряд внутренних R&D (отделы исследования и разработок, – 24 Канал), которые постоянно анализируют полеты, изучают, что можно улучшить, ищут, смотрят, что есть в других подразделениях. Именно поэтому появляется возможность делать их лучше и лучше. Работаем над тем, чтобы могли и дальше залетать.

Какие задачи выполнил 3 армейский корпус за последний год и что будет дальше?

Что изменилось за год с тех пор, как 3 штурмовая бригада стала корпусом? Как изменился фронт?

Одна из первых задач, которая перед нами стояла, – это стабилизация фронта в целом. Потому что тогда, когда мы получали полосу ответственности, она вся была чрезвычайно динамична и были очень большие потери территорий. Эту задачу мы выполнили.

Следующая задача – улучшение тактического положения в своей полосе ответственности. В пределах ее мы даже вернули один из населенных пунктов – Надия, расположенный в Луганской области. Он был временно под контролем россиян, но сегодня находится под контролем украинской армии, а именно 3 армейского корпуса.

Я не помню, сколько раз россияне уже заявляли, что они контролируют всю Луганскую область. Однако за все это время ничего не изменилось, кроме того, что они в Луганской области за время работы 3 армейского корпуса только теряли территорию.

Если возвращаться к реформе корпусов, то, по вашему мнению, какие вы видите в этом плюсы, минусы? Год прошел, можно уже какие-то краткие итоги подводить.

Мне будет легче говорить именно за наш корпус, потому что не очень корректно говорить о других корпусах, ведь я не знаю все внутренние процессы, причины, условия. Они мне не все известны, хотя частично, конечно, мы в курсе.

Итак, относительно нашего корпуса. Мы:

единственный корпус, стоящий корпусом, мы смогли это сделать;

удерживаем наибольшую территорию – более 150 километров активного фронта сегодня;

смогли сделать некоторые вещи, которые привели к эффективности другие подразделения.

Имея опыт 3 штурмовой бригады и имея возможность работать в пределах корпуса, мы смогли масштабировать систему подготовки, создать в этих подразделениях сержантскую ветвь.

Есть система управления, при которой предоставляется инициатива командирам. То есть когда есть замысел командира, у младшего командира есть возможность выбирать, как он его будет реализовывать. Это дает более гибкую, адаптивную и быструю реализацию тех самых замыслов.

Есть After Action Review, который тоже является теперь для всех абсолютно постоянной рабочей схемой.

Что это значит для тех, кто не в курсе?

Это анализ всего, что произошло. Анализ и обязательное доведение результатов этого анализа всем участникам или всем, кто рядом с тобой.

Это ежедневный процесс?

Это абсолютно ежедневный процесс на всех уровнях.

Есть, например, у нас капитан боя – должность, которую мы ввели. Это позволило быстрее управлять именно текущим боем. Также существует единая система применения дронов, использование и масштабирование НРК. Сегодня каждый второй НРК, который вообще существует в Вооруженных Силах Украины, есть в 3 армейском корпусе.

Именно поэтому у нас появилась возможность беречь больше жизней, перевозить больше грузов и быть более эффективными в применении и использовании НРК непосредственно в штурмовых действиях, или даже в оборонных действиях. У нас есть такой опыт.

У нас есть опыт работы на оккупированных территориях уже в глубине, есть опыт взятия в плен без использования личного состава. То есть все это развивается и позволяет сразу на всю ширину полосы ответственности корпуса это масштабировать.

Вот именно эта возможность корпуса иметь общую систему подготовки, общую систему управления, общую систему применения дронов позволяет эффективнее выполнять задачи в доверенной нам полосе. Как единый такой монолитный организм.

Действительно ли у вас есть такая инициатива, что любой офицер или командир, если он не был в роли пехотинца или не был на линии боевого столкновения, не имеет права командовать или поручать задание?

Это верно. У нас есть такая принципиальная позиция.

Как это работает?

Командир может вырасти только на поле боя, среди личного состава, с которым он был. Абсолютно все командиры, командующие личным составом, вышли и имеют поддержку и авторитет личного состава, которым они управляют.

Они могут не подходить по званиям, они могут не подходить из-за каких-то штатных историй, но если этот человек имеет авторитет и имеет опыт, то мы сделаем все, чтобы поставить его на эту должность и чтобы именно он руководил этими подразделениями, какие у него будут.

Суть смены сержантской ветви – это совершенно другие принципы, другая философия. Потому что сержанты как бы существовали и раньше, и они существуют в других подразделениях. Однако раньше это был человек, который был просто старшим солдатом.

В нашем же случае философия нашего сержанта заключается в одной фразе, очень важной: "Делай, как я". Он показывает, как делать, и он идет, ведет за собой. Вот это очень существенная разница.

Любой сержант – это человек, который собственным примером личному составу показывает, что ему делать. И только после этого ты можешь от этого личного состава что-то потребовать. Когда ты сам это сделал, когда ты сам показал, как это сделать

Выглядит очень справедливо.

Так оно и должно быть.

Возвращаясь к теме техники, НРК, дронов. Как вы думаете, за какими технологиям будущее, каких средств еще хотелось бы больше? Увидим ли мы, например, НРК или дроны на ИИ?

Мы увидим и НРК, и дроны на ИИ в ближайшее время. Уже сейчас очень много работы в этом направлении – адаптивности некоторых задач частично и для НРК, и для дрона. Я думаю, что мы увидим очень существенное развитие именно наземных роботизированных комплексов.

Например, дроны в воздухе уже достаточно широко раскрыли свои функционалы, и сложно еще что-то придумать. Как увеличить боевую часть, например – это уже такие детали. А вот НРК, я думаю, еще даже и наполовину не раскрыли то, что они могут сделать.

Кстати, одна из проблем НРК – это то, что они не прикрыты сверху. То есть, когда происходит эвакуация раненого, враг может попасть в него. Как вы видите, что могли бы усовершенствовать в НРК, чтобы они идеально работали и максимально защищали тех, кого эвакуируют?

Подобные решения есть. Идут разработки в направлении РЭБов, которые накрывают НРК куполом при его передвижении. Дело в том, что эвакуацию проводит не НРК, эвакуацию проводит пункт управления, управляющий этим НРК.

Очень многое зависит от того, как они спланировали эту эвакуацию: как построили маршрут, как рассчитали время и т.д. На самом деле очень многое зависит именно от этого. Однако параллельно, конечно, еще идут постоянно поиски решений того, как их накрывать для того, чтобы не подвергать риску людей, которые на них, и не терять сами НРК.

Что в корпусе говорят о реформах мобилизации, ТЦК и демобилизации?

Минобороны постоянно анонсирует реформу армии, мы ее ждем. Как думаете, какие предложения могут заработать, чтобы мы могли привлекать больше специалистов в армию? Действительно ли поднятие зарплаты может повлиять на это? Или годовые контракты тоже повлияют?

Серьезно может повлиять возвращение доверия к армии – именно над этим нужно работать. Внутри этого лежит, в частности, доверие к решениям командиров, к тому, как командиры применяют свой личный состав, к тому, насколько технологичны сегодня подразделения. Если человек будет это видеть, это доверие будет расти.

Если мы говорим о материальном обеспечении, то, конечно, оно многое решает. Не может оно быть сегодня на том уровне, на котором оно есть сейчас. Очевидно, так мы не мотивируем абсолютно никого, потому что любые специалисты сегодня могут эти средства зарабатывать и по своим направлениям, и по своим специальностям.

Я даже уже не говорю о моральной составляющей. Бесспорно, этим людям нужно увеличивать заработную плату.

Но больше влияет возвращение доверия к войску, к командирам, которые в этом войске. Уверенность в том, что их решения были правильными и взвешенными. Также, думаю, повлияют технологичность и материальное обеспечение.

Может ли повлиять реформа ТЦК на возвращение доверия? То есть возвращать доверие к военным через другие методы привлечения людей в армию.

По моему мнению, вряд ли мы увидим существенную реформу ТЦК. Мы хотим реформировать то, что сломано. Мы стараемся его просто другой стороной показать, но от этого ничего не меняется. Надо менять подходы, систему мотиваций для людей.

Нужна обязательная ответственность, очень жесткая для всех, кто совершает неправильные действия, в том числе в рамках ТЦК. Потому что эти коррупционные истории точно не мотивируют доверять ТЦК, верить им, любить и т.д.

Я не очень верю в то, что будет какая-то существенная реформа ТЦК, но я верю в то, что людей можно мотивировать – мы использовали еще не все инструменты для этого.

А какие еще можно было бы использовать?

Мы должны показать нормальную, адекватную систему подготовки личного состава. Мы должны показать командиров, стоящих на своих местах, потому что им доверяют.

Мы должны показать то, что сегодня армия хочет и делает все для того, чтобы, например, технологически уменьшить риски для людей, которые в этой армии служат. Мы должны показать, что если человек специалист, то он будет служить по той специальности, какая у него есть.

К этому еще должна прилагаться нормальная социальная поддержка, нормальная материальная поддержка и уверенность в том, что даже если ты получишь ранение, то не будешь забыт, а это очень важно, потому что именно такие примеры тоже мало тебя мотивируют.

У нас в рамках корпуса есть патронатная служба, которая полностью сопровождает тебя. С момента, как только ты получил ранение, она сопровождает тебя полностью, даже когда ты уже закончил лечение или реабилитацию.

Они продолжают с тобой поддерживать связь, когда ты возвращаешься. Поэтому, кстати, у нас самый большой процент возвращений после ранения обратно в службу. Люди чувствуют соответствующее отношение к себе и потому хотят вернуться назад, а не любой ценой уволиться и куда-то бежать.

То есть существует еще целая куча вещей, которые мы не сделали, а хотим просто больше людей набрать.

Как вы относитесь к идее, что могут провести частичную демобилизацию? Верите ли, что это реально сейчас сделать?

Очень хочу, но не верю. Мы не нашли решения, кем заменить военных. Учитывая все напряжение внутри, как мы будем вообще контролировать вот этот отток людей из армии? Война не закончилась. Поэтому я бы очень хотел, но пока я не очень верю в то, что это вообще возможно.

А как вы относитесь к идее привлекать больше иностранцев в армию? Действительно ли это может решить вопрос нехватки личного состава?

Я к этому отношусь положительно. Иностранцев нужно приобщать, и я считаю, что мы над этим мало работаем. У нас, например, есть целое подразделение из иностранцев, которые имеют такую же систему подготовки, они выполняют такие же задачи.

Будем откровенны: каждая позиция, которую держит иностранец, не держит украинец.

Что вы имеете в виду?

Совершенно национально-эгоистическая позиция. Вместо украинца эту позицию удерживает иностранец. Мне кажется, что это все-таки лучше, если мы можем приобщить иностранца, тем самым сохранить жизнь украинца. Поэтому я нормально к этому отношусь, над этим можно работать, такие возможности еще есть. Мы, например, привлекаем иностранцев.

Когда может закончиться война?

Как вы думаете, какой вариант окончания войны наиболее реалистичен? Дипломатический – за столом переговоров, или тогда, когда мы на фронте остановим россиян?

Дипломатический после превосходства на поле боя.

Это может произойти в этом году?

Не знаю, но вообще может.

В ближайшие годы?

Давайте над этим работать.