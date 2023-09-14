Самая большая номенклатура оружия со времен Второй мировой: Черник оценил глобальные успехи ВСУ

Все количество названий оружия, которое есть у ВСУ, самое большое со времен Второй мировой войны. К тому же, когда начиналась полномасштабная война России против Украины, украинская армия была на 22 месте в мире, а сегодня – на 15.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что это нечто беспрецедентное.

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"А в части прокачки Украиной оружия, ничего подобного со времен Второй мировой войны еще не было. Множество номенклатуры такое, что превзошло даже Вторую мировую войну", – подчеркнул Черник.

В настоящее время украинская армия получила уже 6,5 тысячи единиц бронетехники. Сейчас Украина, по словам полковника запаса ВСУ, вторая страна в мире как оператор переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin и реактивной артиллерийской системы HIMARS. Что касается противовоздушной обороны, то такого множества комплексов и интеграции в одну систему как в нашем государстве – нет нигде в мире.

Если бы союзники не оказали эту помощь, особенно в начале этой войны, когда самая большая колонна (российской техники – 24 Канал) зафиксирована в 60 километров, если бы у нас не было Javelin и NLAW (противотанкового комплекса малой дальности – 24 Канал), я не представляю, чем бы мы ее "убили",

– сказал Петр Черник.

Стратегию повторить невозможно

Полковник запаса ВСУ отметил, что наступательные действия ВСУ – успешны. Он добавил, что планка насчёт ожидания результата от контрнаступления украинской армии очень сильно приподнята. Мол, очень хочется, чтобы контрнаступление происходило так, как деоккупация Харьковской области осенью 2022 года.

"По-настоящему блестящая стратегия всегда другая, победная. Мы выиграли эту блестящую Харьковскую стратегию. Повторить ее невозможно", – подчеркнул Черник.

Военный эксперт добавил, что к бою стала вся новорожденная политическая украинская нация. Однако россияне на это не рассчитывали. Именно в этом, убежден он, и есть феномен потенциального успеха Украины.

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