Офицер ВСУ назвал три предпосылки успешного контрнаступления

Украина готовится к деоккупации остальных захваченных россиянами земель. Вооруженные Силы ожидают поставки тяжелого вооружения и боеприпасов от союзников.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер ВСУ, боец 1 отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец. Он добавил, что будет несколько направлений основных ударов.

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Нужна благоприятная погода

По его словам, нужно еще немного времени, чтобы сложились приемлемые климатические условия. Начало анонсированного большого контрнаступления может произойти в конце апреля – начале мая.

"Есть три условия. Первое – это благоприятная погода, подтверждение тому слова Алексея Резникова (министр обороны Украины – 24 Канал). Второе – нам нужно дождаться всего обещанного союзниками оружия и брони. И третья причина – достичь на некоторых направлениях тактического преимущества: подавить вражескую артиллерию и РСЗО, уничтожить системы ПВО", – заявил Березовец.

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Он добавил, что будет несколько направлений удара, чтобы максимально усложнить работу для россиян, но главным направлением станет то, где удастся достичь наибольшего прорыва.

Украине нужна авиация

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный недавно заявил, что Украине нужны американские истребители F-16. Тарас Березовец также соглашается с этим мнением, но добавил, что авиация в нынешних условиях не является решающим фактором на поле боя.

"К счастью, система ПВО и украинская авиация не были уничтожены, как об этом трубили российские пропагандисты. Если бы это произошло, Россия применяла бы тактику ковровых бомбометаний, как это делала в Сирии. Именно поэтому сегодня российские стратегические бомбардировщики не превращают Киев, Львов, Харьков, Днепр или любой другой город в Мариуполь", – отметил офицер ВСУ.

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