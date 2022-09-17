ВСУ пытаются контролировать логистику войск врага на глубине в 50 километров, – Жданов

17 сентября 2022 , 09:37
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На всех участках фронта украинские силы пытаются контролировать логистические цепочки оккупантов. Это срывает планы врага по обеспечению своих группировок на разных направлениях.

российская военная логистика имеет ряд особенностей, усложняющих и без того критическое положение оккупантов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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Эксперт отметил, что вдоль всей линии фронта ВСУ пытаются контролировать логистику врага до 50-60 километров.

Сегодня гарантировано до 50 километров Украина пытается контролировать логистику российских войск. В некоторых направлениях нам это удается очень удачно: в частности, на Херсонском направлении по реке Днепр контролируем всю логистику той группировки, которая находится на правом берегу,
– объяснил специалист.

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По его словам, для россиян главным средством логистики является железная дорога .

"Они не умеют воевать без железной дороги - у них сразу возникают проблемы с опрокидыванием сил и средств. россияне сразу тянут эшелоны - боеприпасов, топлива и т.д. Все потому, что у них безумные расходы, они не умеют экономить и воюют "на полную" столько резервов, сколько сочтут нужным", - добавил Жданов.

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По его мнению, по этой причине оккупанты просто не умеют по-другому противостоять ВСУ.

"Поэтому применяют "огневой вал" и тактику "выжженной земли". Это требует безумного расходования материально-технических запасов", – резюмировал эксперт.

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Автор: Марк Омелянюк