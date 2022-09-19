Каждый километр освобожденных территорий – это гвоздь в гроб путина, – правозащитник

Освобождение временно оккупированных территорий от российского агрессора будет иметь много позитива для Украины. В частности, это может повлечь за собой структурные изменения в путинском режиме.

Успехи ВСУ на фронте будут иметь стратегические последствия в политическом смысле для оккупированных населенных пунктов. Об этом 24 каналу рассказал директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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Эксперт отметил, что до начала войны немногие в мире верили в военные успехи Украины в противостоянии российской агрессии, однако ситуация изменилась. Не только для Европы и США, но и для россии и путина лично.

Каждый километр продвижения ВСУ по всей линии фронта, где бы это ни было: в Херсоне или Харьковской области – это гвоздь в гроб путина. Каждый километр продвижения дестабилизирует ситуацию как на временно оккупированных территориях, так и в российской федерации. На сегодня важно, чтобы это контрнаступление не прекращалось, а шло дальше,

– объяснил обозреватель.

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По его мнению, поэтому диктаторский режим путина упадет раньше, чем все ждали.

"Относительно деоккупации Херсона – я понимаю, что аналитики указывают на важность стратегического влияния деоккупации Херсона с военной точки зрения. Сейчас речь идет о внутриполитическом влиянии на россию и на внутреннюю ситуацию на временно оккупированных территориях из-за этого", – резюмировал Лисянский.

Контрнаступление ВСУ: последние новости

За сутки 18 сентября украинские военные на Юге 11 раз били по позициям оккупантов из авиации. Они попали в два пункта управления войсками, позиции российских сил ПВО, место сосредоточения вооружения и техники, станцию радиоэлектронной борьбы, а также в понтонную переправу.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 18 сентября объяснил, что "затишье" на фронте после освобождения Харьковской области на самом деле является подготовкой к следующим действиям.

Между тем, в американском Институте изучения войны показали карту успехов ВСУ за 200 дней полномасштабной войны. Там видно, как с апреля наши военные освободили более 60 тысяч квадратных километров территории Украины.

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