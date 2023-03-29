Контрнаступление ВСУ планируется по нескольким направлениям: Резников рассказал о сроках

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что контрнаступление ВСУ может начаться в апреле – мае. К тому же атаковать окупантов планируют сразу на нескольких направлениях.

В интервью министр обороны отмечает, что срок его начала также будет зависеть и от погодных условий. Однако Резников ожидает, что в 2023 году Украина будет иметь положительные результаты.

От чего зависит начало контрнаступления

Важную роль в проведении контрнаступления будет играть вооружение, которое Украина получила от своих партнеров. В частности, отвечая на вопросы по танкам Leopard, Резников отмечает, что они обязательно появятся на фронте во время контратаки.

Вы увидите Leopard в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется (контрнаступление – 24 Канал) по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле – мае мы их увидим,

– заявил Резников.

Кроме того, немаловажную роль в подготовке контрнаступления играет и оборона Бахмута. Резников объясняет, что пока украинские защитники удерживают город, Вооруженные Силы Украины могут в тылу подготовить резервы на будущее. Также министр говорит об истощении российских военных, которые ежедневно несут бешеные потери. Они испытывают недостаток не только в живой силе, но и в оружии, которое также приближает победу Украины.

В заключение Резников выразил надежду, что в этом году Украина увидит положительные изменения и сможет деоккупировать свои территории.

Подготовка к контрнаступлению