Военный эксперт объяснил, почему не заметно контрнаступления, как было в Херсонской области

Все чаще говорят, что сейчас не видно такого контрнаступления ВСУ, которое было в Херсонской области. На самом деле операция по освобождению Херсона продолжалась с июня по октябрь 2022 года. Сейчас украинские военные также производят определенные действия.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. По его словам, использование ВСУ ракет Storm Shadow – также часть наступления украинских бойцов.

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Все не произойдет за один день

Левин отметил, что наступление не может произойти за один день, ведь это серия длительных мер. Он вспомнил, что операция по освобождению Херсона началась в июне, а выгнать оккупантов удалось в октябре.

Форсировали реку под селом Давыдов Брид, там был создан плацдарм. Это была часть сделки. Село Посад-Покровское было освобождено еще раньше. Это часть архитектуры освобождения. Уничтожение логистики началось в конце июля и начале августа,

– объяснил он.

Военный эксперт подчеркнул, что процесс занял долгие месяцы. Он добавил, что сейчас такая же ситуация, но процессы уже продолжаются.

Подготовка к контрнаступлению ВСУ: главное