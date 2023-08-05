Враг слишком велик, его надо разгромить: Жданов объяснил изменение тактики контрнаступления

Украинские силы продолжают проводить наступательные действия, прорывая мощную оборону противника. Однако сейчас меняется тактика действий Сил обороны.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что сейчас главная задача наших защитников не штурмовать забетонированные окопы или плотные минные поля.

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Наступательные действия продолжатся

Жданов заметил, что теперь украинские силы будут наносить максимальное поражение противнику и истощать его. А также выбивать технику, личный состав врага и деморализовывать его войска.

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Когда Генштаб будет понимать, что войска противника истощены и понесли значительные потери, а линия обороны уже не так прочна, тогда командование определится с местами прорыва этой обороны.

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Как отметил военный эксперт, нужно готовиться к тому, что и в августе будет продолжаться такой же режим боевых действий, какой был в предыдущем месяце. Гигантски прорывов или движений мы тоже можем не увидеть в этом месяце.

"Однако наступательные действия продолжатся, будут продвижения наших войск, будут наращиваться усилия. Однако каких-то глобальных изменений ожидать не стоит – враг слишком велик, его надо разгромить. Иначе мы можем не достичь задачи, которые ставим перед собой в ходе контрнаступления", – подчеркнул Олег Жданов.

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