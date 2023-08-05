Враг слишком велик, его надо разгромить: Жданов объяснил изменение тактики контрнаступления
Украинские силы продолжают проводить наступательные действия, прорывая мощную оборону противника. Однако сейчас меняется тактика действий Сил обороны.
Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что сейчас главная задача наших защитников не штурмовать забетонированные окопы или плотные минные поля.
Важно Оккупанты пытались наступать на Запорожье, отбиты атаки в районе Авдеевки: главное из Генштаба
Наступательные действия продолжатся
Жданов заметил, что теперь украинские силы будут наносить максимальное поражение противнику и истощать его. А также выбивать технику, личный состав врага и деморализовывать его войска.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Когда Генштаб будет понимать, что войска противника истощены и понесли значительные потери, а линия обороны уже не так прочна, тогда командование определится с местами прорыва этой обороны.
Олег Жданов предположил, как будет проходить контрнаступление ВСУ в августе: смотрите видео
Как отметил военный эксперт, нужно готовиться к тому, что и в августе будет продолжаться такой же режим боевых действий, какой был в предыдущем месяце. Гигантски прорывов или движений мы тоже можем не увидеть в этом месяце.
"Однако наступательные действия продолжатся, будут продвижения наших войск, будут наращиваться усилия. Однако каких-то глобальных изменений ожидать не стоит – враг слишком велик, его надо разгромить. Иначе мы можем не достичь задачи, которые ставим перед собой в ходе контрнаступления", – подчеркнул Олег Жданов.
Больше о перспективах украинского контрнаступления
- Издание Time предположило 3 сценария, по которым может разворачиваться наступление ВСУ.
- Согласно первому сценарию, украинские силы имеют шанс прорвать линию обороны оккупантов и разрушить их оборонные позиции, что приведет к обрушению фронта.
- По второму сценарию в армии оккупантов под давлением ВСУ усилятся панические настроения и деморализация, и они начнут отступать.
- Третий сценарий предполагает, что украинские силы смогут сломать оборону врага на нескольких участках фронта. Сначала это должно произойти в отдельных местах, а затем приведет к более глубоким прорывам.
- Аналитики издания отметили, что наиболее вероятен третий сценарий, ведь именно такие действия позволили Силам обороны добиться успеха в Харьковской и Херсонской областях в прошлом году.
- Однако важным залогом успеха контрнаступления ВСУ является, предоставят ли им западные партнеры своевременно необходимое оружие.