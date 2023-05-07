Украина считает ожидания от контрнаступления завышенными: что это значит

На Западе ожидают очень многого от украинского контрнаступления. Оно обязательно будет, успехи обязательно будут, но это не будут лобовые атаки, в результате которых ВСУ удастся освободить всю территорию Украины именно сейчас.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что контрнаступление точно будет и объяснил, почему не разглашают его детали.

Важно Почему контрнаступление ВСУ является лучшей альтернативой "мирным" переговорам

Лобовых атак не будет

Клочок отметил, что говоря о контрнаступлении ВСУ, можно опираться на интервью Алексея Резникова и Владимира Зеленского. Они, конечно, были согласованы. Так что можно понять, что классического контрнаступления не будет.

Надо нам вспомнить, как все происходило в прошлом году на Херсонщине. Я могу привести сейчас только эту аналогию, больше никакой. Классического варианта лобной атаки не ждите. У меня есть такое мнение, склонность так думать. Успехи же будут однозначно,

– заметил политический эксперт.

Не будет такого, как в фильмах с Чапаевым, на лошадях с шашками побежали в атаку. Следует принимать во внимание также слова и Зеленского, и Данилова, которые говорят, что Украина обязательно вернет свои территории в пределах границ 1991 года военным и другими способами.

Клочок о том, что означают завышенные ожидания от контрнаступления Украины: смотрите видео

Дипломатический способ

Итак, наше руководство понимает, что переговоры с Россией рано или поздно будут. Просто они должны быть с позиции силы, с четких позиций на фронте. Надо давить на россиян, и Запад нам в этом помогает. В мире все понимают, что цели будут достигнуты не только контрнаступлением.

"Нужно принять во внимание еще и голосование 26 апреля на Генассамблее ООН, именно при председательстве россиян. Это очень показательный момент, когда Лавров там председательствовал. Так вот тогда резолюцию относительно агрессии России поддержали Китай, Турция, Индия", — подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

То есть партнерами России фактически остаются только Иран и КНДР. Поэтому да, в мире происходят вещи, которых мы не видим физически, но это очень важные дипломатические процессы. В частности, и Резников уже намекает на "жесты доброй воли", что очень позитивно.

Контрнаступление ВСУ: последние новости