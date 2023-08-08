Наступление ВСУ на Юге решает стратегическую задачу: чем важно это направление
Наступление на Юге Украины стратегически важное. Успехи ВСУ на этом направлении существенно повлияют на ход войны.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что успешен наступление ВСУ на Юге существенно усложнит ситуацию для российских оккупантов.
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Почему наступление на Юге так важно
Как отметил Мусиенко, успешные наступательные действия Вооруженных Сил на Юге помогут выйти на азовское побережье и планировать дальнейшее освобождение Крыма.
Со стратегической точки зрения наше наступление на Юге способно решить многое. Что такое продвижение на Юге? Это возможность выбросить врага и выйти к Азовскому морю и Крыма. Это – стратегически важно,
– заметил Мусиенко.
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Несмотря на это, очень интенсивные боевые действия также продолжаются на Востоке. Украинские военные героически удерживают позиции и даже успешно контратакуют на Бахмутском направлении. Это заставляет оккупантов "сжигать" собственные резервы, которые они могли, к примеру, использовать на Юге.
Это очень важная работа. Так же и на Купянском направлении наши военные сдерживают врага, как и в других направлениях. Но сейчас стратегически важное и приоритетное направление – Юг. От того, как все будет там развиваться, будут зависеть все дальнейшие события,
– считает Мусиенко.
Потери оккупантов на войне: коротко
- На Юге вблизи Роботино украинские военные уничтожили вражеский вертолет Ка-52. Его сбили бойцы из 47 бригады с помощью ПЗРК.
- В общем украинские защитники уже уничтожили более 250 тысяч российских захватчиков. Также оккупанты потеряли 4254 танка, 8278 боевых бронированных машин, 4996 артиллерийских систем, 709 РСЗО, 468 средств ПВО, 315 самолетов, 312 вертолетов и т.д.
- В частности, украинские военные выбили более 250 оккупантов именно на Таврическом направлении. 94 захватчика удалось уничтожить, еще 162 – получили ранения.