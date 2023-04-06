Когда начнется контрнаступление ВСУ: Подоляк назвал четыре важных составляющих

Есть 4 важные составляющие будущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины на временно оккупированные территории. Когда они сойдутся, вся операция сразу начнется.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, российские оккупанты думали, что их так называемая "специальная военная операция" продлится всего несколько дней. Они не ожидали большого сопротивления и надеялись сделать все по "крымскому сценарию".

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На самом деле, возможны лишь два варианта дальнейшего развития войны. Или Украина проигрывает – и тогда наступает буквальное уничтожение всего нашего народа. Даже если все финализируется по примеру 2014 года с постоянной и условно устоявшейся линией разграничения, то в среднесрочной перспективе Украина исчезнет как государство.

Поэтому, как подчеркнул Подоляк, у нас есть только один вариант – выбить оккупантов со всей территории Украины. И контрнаступление ВСУ существенно в этом поможет.

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Когда начнется контрнаступление ВСУ

Подоляк подчеркнул, что есть 4 важные составляющие контрнаступления. Когда все сойдется в один "пазл", эта операция начнется.

Первая составляющая – продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления.

– продолжается накопление оружия и техники для контрнаступления. Второй – украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции.

– украинские военные интенсивно тренируются и проходят слаживание для участия в этой операции. Третья – Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов.

– Генеральный штаб продолжает планирование будущего контрнаступления с учетом всех возможных факторов. Четвертая – информационная составляющая, влияющая на психологическое состояние врага.

Эти четыре составляющие постепенно модерируются. Думаю, что мы выйдем на определенные даты, когда будут решены определенные вопросы,

– заметил Подоляк.

Украина готовится к контрнаступлению