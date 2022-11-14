У Зеленского объяснили, планирует ли Украина "замораживать" контрнаступление зимой

Украинские военные продолжают наступать по всей линии фронта. Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре причины, почему Украина не может и не намерена "замораживать" контрнаступление зимой.

Подоляк говорит, что Украина "не имеет абсолютно никаких причин, чтобы положить конец этому наступлению". Ведь наши военные делают значительные успехи в освобождении украинских территорий.

Кстати Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон .

Почему Украина не "заморозит" контрнаступление

По словам Подоляка, во-первых, если Украина остановится, Россия будет использовать время для подготовки войск, отправки этих войск в Украину и укрепления своих позиций.

Во-вторых, Украина должна двигаться по всем направлениям. В Запорожье и Луганске тоже идет война. Мы должны продолжать сражаться на всех фронтах.

В-третьих, Россия находится в очень деморализованном состоянии. После того, как Херсон вернулся в Украину, россияне впали в депрессию.

Подоляк подчеркнул, что четвертый момент состоит в том, что в случае замедления украинского наступления западные партнеры могут устать от войны и настаивать на переговорах. Россия не хочет переговоров, пока она полностью проигрывает в войне.

Какая ситуация на фронте: самое важное

За прошедшие сутки враг нанес 4 ракетных и 13 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, от ударов российских оккупантов пострадал город Харьков и населенные пункты Харьковской области.

В Херсоне Вооруженные Силы Украины вместе с президентом Владимиром Зеленским подняли флаг Украины. Теперь город официально освобожден от российских оккупантов.

Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Сумской области. При обстреле в помещении находились люди. Трое работников попали в больницу с осколочными ранениями. У одного из пострадавших сильно иссечены ноги.

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что за неделю – с 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.

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