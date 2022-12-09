Лучший вариант для наступления ВСУ, – Свитан предположил, как будут развиваться боевые действия

9 декабря 2022, 20:53
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Россияне готовятся к обороне на оккупированных территориях Запорожья. Так, захватчики прогнозируют наступление ВСУ на этом направлении, которое пока задерживается из-за погодных условий.

Прогнозируя наступление в сторону побережья Азовского моря, оккупанты увеличивают количество войск в регионе. К тому же россияне постоянно перебрасывают на Запорожское направление мобилизованных из Ростова. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Россияне готовятся к обороне на Запорожье

Из Ростова (мобилизованные россияне – 24 канал) идут на Бердянск и дальше поднимаются на Север и северо-запад, усиливая плотность войск в направлении вероятного прорыва украинских войск,
– отметил военный эксперт.

По его словам, рассредоточение российских войск, которое мы наблюдаем за последние две недели, свидетельствует о том, что оккупанты прогнозируют определенное направление, а также пытаются осуществить оборонные меры.

Самое вероятное направление наступления ВСУ

Сейчас российских захватчиков спасает погода, поскольку пока почва хорошо не промерзнет наступление возможно только вдоль определенных дорог. А это неудобно, ведь от Гуляйполя идет только одна железная дорога на Бердянск или, например, одна дорога из Орехово на Токмак и Мелитополь.

Сейчас самый оптимальный вариант совершать наступательную операцию в районе агломерации. Пока идет дождь, можно наступать там, где больше асфальта,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан предположил, как будут развиваться боевые действия: смотрите видео

По мнению полковника, украинские защитники будут усиливать боевые действия по направлениям таких населенных пунктов:

  • Донецк;
  • Макеевка;
  • Ясиноватая;
  • Бахмут;
  • Соледар Донецкой области;
  • Кременная;
  • Рубежное;
  • Северодонецк;
  • Лисичанск Луганской области.

"В районе Запорожского или Луганского фронтов, вероятнее всего, реальное движение будет только после промерзания почвы в сторону деоккупации больших площадей", – предположил военный эксперт.

Ситуация на Запорожье: последние новости

  • Оккупанты готовятся к обороне на Мелитопольском направлении Они стянули туда БТГ преимущественно из десантников, а также бронированную технику и немного танков. Кроме того, они строят оборонительные сооружения. В общем, на этом направлении россияне сосредоточили примерно 10 – 12 БТГ. В основном это войска, которые были на Херсонщине.
  • Количество россиян в Мелитополе и на оккупированной территории Запорожской области увеличивается с каждым днем. Однако делать это россиянам все труднее, потому что в Мелитополе они уже не могут найти места для проживания своего личного состава.
  • Россия заявляет о том, что готова уйти с Запорожской АЭС в обмен на то, что Украина не будет препятствовать транспортировке российского газа и нефти по своей территории. Так оккупанты готовят своих граждан к очередному отступлению.

Автор: Оксана Харьковська