Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, – Буданов

В Украине идет мощное контрнаступление наших Вооруженных Сил. Оно может продолжиться и зимой, если продвигаться вперед станет труднее.

Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия так или иначе будут продолжаться.

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Контрнаступление ВСУ продолжится зимой

Как рассказал глава разведки, в холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Однако боевые действия будут продолжены и контрнаступление будет продолжаться.

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Буданов подчеркнул, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Впрочем, глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.

По словам Буданова, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление – очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.

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