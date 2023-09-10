Контрнаступление ВСУ продолжится зимой, – Буданов
Источник:Reuters
В Украине идет мощное контрнаступление наших Вооруженных Сил. Оно может продолжиться и зимой, если продвигаться вперед станет труднее.
Об этом сообщил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. По его словам, боевые действия так или иначе будут продолжаться.
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Контрнаступление ВСУ продолжится зимой
Как рассказал глава разведки, в холоде, сырости и грязи бороться сложнее. Однако боевые действия будут продолжены и контрнаступление будет продолжаться.Оперативно о контрнаступлении ВСУ и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.
Буданов подчеркнул, что контрнаступление происходит на нескольких направлениях. Впрочем, глава ГУР признал, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, и описал ситуацию как сложную.
По словам Буданова, среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление – очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе.
Контрнаступление Украины продолжается: последние новости
- Силы обороны Украины продолжают ведение оборонных действий на востоке и наступательную операцию на юге Украины, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
- По состоянию на 10 сентября в Генштабе рассказали, на Мелитопольском направлении Силы обороны ведут наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций.
- На Херсонском направлении Силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады противника и наносить успешное поражение по его тылам.
- Кроме того, в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях Силы обороны продолжают удерживать инициативу: сдерживают врага, проводят штурмовые действия и метр за метром отвоевывают нашу землю. В частности, украинские воины отбили около 15 атак врага в районе Марьинки.
- А в районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районах Берестового, Орехово-Василовки, Богдановки. Продолжаются жесткие бои в районе Клещиевки.