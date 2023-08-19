В Запорожье ВСУ преодолели минное поле и ведут бой с первой линией обороны врага, – СВS

Продолжается контрнаступление Вооруженных Сил на Юге, в том числе на направлениях в Запорожской области. Западные журналисты сообщают со ссылкой на собственные источники, что наши военные добились определенного прогресса, пройдя минное поле.

Собственно, как неоднократно сообщали в Генштабе, украинская армия осуществляет контрнаступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В то же время, со слов западных аналитиков понятно, сейчас – решающий момент, поскольку наши бойцы вступили в бой уже с первой линией обороны оккупантов.

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Успех украинских защитников

Как пишут в авторитетном международном издании CBS News, об успехах Вооруженных сил им на условиях анонимности рассказал официальный представитель Соединенных Штатов Америки. Произошло это еще в четверг, 17 августа.

Украинские войска прошли через российское минное поле (на Запорожье – 24 Канал)... Сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны,

– говорится в материале.

Вместе с тем, как уверяют эксперты, освобождения крупных населенных пунктов будет непростой задачей для наших военных. Однако постепенный успех контрнаступления уже можно было отслеживать с начала лета.

Обратите внимание! В Генштабе ВСУ или Минобороны Украины пока не комментировали эту информацию. Поэтому пока не стоит делать публично преждевременных выводов о том, где именно происходит продвижение, поскольку это может повредить нашим военным.

Где враг пытается наступать

Как сообщалось в командовании украинской армии 19 августа, на фоне успехов ВСУ российские захватчики ведут безрезультатные наступательные операции на определенных восточных направлениях.