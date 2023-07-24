Уже сейчас понимает, что не выиграет: Путин продавливает новую философию для "сердитых патриотов"

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что не выиграет войну против Украины. Однако он хочет успокоить свое окружение, поэтому рассказывает о якобы "неудачном" контрнаступлении ВСУ.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционер, публицист, галерист, политтехнолог Марат Гельман. По его словам, Путин пытается убедить именно свое окружение, потому что не способен влиять больше ни на кого.

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"Прежде всего он успокаивает свое окружение. Думаю, он понимая, что выигрыш невозможен, что он уже не достиг никаких целей, решил, что его устраивает ситуация перманентной войны. Он пытается выстроить длительную ситуацию, в которой, к примеру, через 10 лет кто-то скажет: "Безразлично, кто начал эту войну, нужно ее остановить", – считает оппозиционер.

Также бункерный дед что-то делает, чтобы не находиться в изоляции. К примеру, покупает "страны" Африки. Государства, которые считают союзниками Путина, довольно осторожно себя ведут. Речь идет о Китае и Иране.

Путин готовится к выборам

Марат Гельман отметил, что администрация Путина готовится к президентским выборам в 2024 году. Они хотят показать, что якобы диктатор силен, его власть не пошатнулась.

На этих выборах они действительно хотят показать для "сердитых патриотов", что он силен, что не стоит рассчитывать на то, что он соскочит куда-то. То есть показать уверенность,

– предположил он.

У Путина всегда есть вариант отмены выборов из-за военного положения. Он точно не будет рисковать: либо будет гарантированно знать, что победит на этих выборах, либо будет пытаться перенести их.

"И там, и там он может совершить ошибку. Хотя бы частичный перенос боевых действий, даже с помощью беспилотников, на российскую территорию и Крым – это сегодня единственный ключ к тому, чтобы его позиции внутри российского сообщества пошатнулись", – убежден публицист.

Гельман о намерениях Путина: смотрите видео

Что Путин заявил о контрнаступлении ВСУ