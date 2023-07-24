Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиціонер, публіцист, галерист, політтехнолог Марат Гельман. За його словами, Путін намагається переконати саме своє оточення, бо не здатен впливати більше ні на кого.

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"Насамперед він заспокоює своє оточення. Думаю, він розуміючи, що виграш неможливий, що він вже не досягнув ніяких цілей, вирішив, що його влаштовує ситуація перманентної війни. Він намагається вибудувати тривалу ситуацію, у якій, до прикладу, через 10 років хтось скаже: "Байдуже, хто почав цю війну, потрібно її зупинити", – вважає опозиціонер.

Також бункерний дід щось робить, аби не бути в ізоляції. До прикладу, купує "країни" Африки. Держави, яких вважають союзниками Путіна, досить обережно себе поводять. Мовиться про Китай та Іран.

Путін готується до виборів

Марат Гельман зазначив, що адміністрація Путіна готується до президентських виборів у 2024 році. Вони хочуть показати, що нібито диктатор сильний, його влада не похитнулась.

На цих виборах вони дійсно хочуть показати для "сердитих патріотів", що він сильний, що не варто розраховувати на те, що він кудись зіскочить. Тобто показати впевненість,

– припустив він.

У Путіна завжди є варіант скасування виборів через воєнний стан. Він точно не буде ризикувати: або гарантовано знатиме, що переможе на цих виборах, або намагатиметься перенести їх.

"І там, і там він може зробити помилку. Хоча б часткове перенесення бойових дій, навіть за допомогою безпілотників, на російську територію і Крим – це сьогодні єдиний ключ до того, щоб його позиції всередині російської спільноти похитнулись", – переконаний публіцист.

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