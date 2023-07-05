Российские войска готовы покидать Юг, – Черник предположил, куда направят силы оккупанты

Успехи украинского войска на Бахмутском направлении могут вынудить оккупантов ослабить свои позиции на Юге. При оптимистическом сценарии российские позиции могут посыпаться.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его мнению, для России важнее сохранить контроль над Востоком Украины, чем остаться на Юге.

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Донбас важнее Юга

"В стратегическом понимании, российские оккупационные войска готовы покидать Юг. Иначе они бы не готовились держать оборону на Перекопском перешейке", – считает Черник.

По его мнению, потерять Юг, но сохранить Восток Украины будет для оккупантов значительно меньшим поражением, чем потерять Бахмут и другие города Донбаса.

Ситуация на Бахмутском направлении

Институт изучения войны предположил, что для того, чтобы не допустить провала на Бахмутском направлении, оккупантам придется опрокидывать значительные резервы с Юга.

Несколько месяцев назад в украинском медиапространстве все только и говорили о необходимости покинуть город. В качестве аргумента приводили мнение, что оборона Бахмута не имеет стратегического значения.

На самом же деле оборона Бахмута, по мнению Черника, не просто выполнила, но и перевыполнила все возможные задачи. Во время боев за город пало очень много личного состава и техники оккупантов. Как следствие, так называемое наступление России захлебнулось.

Бахмут наполнен для россиян политическим и психологическим значением. Они задекларировали на весь мир, что якобы взятие этого города является их победой. Теперь они не смогут его покинуть,

– предположил военный эксперт.

Но все господствующие высоты вокруг города – под огневым контролем сил обороны.

Петр Черник о развитии событий вокруг Бахмута: смотрите видео

Чем могут завершиться бои вокруг Бахмута

Во время того как Бахмут обороняли Вооруженные Силы, происходили бои в очень плотной застройке. Россияне же превратили его в руины, и теперь не имеют, за что цепляться.

"Оккупанты сами себя превратили в очень удобный артиллерийский тир", – убежден Черник.

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Российская группировка в Бахмуте действительно может не успеть покинуть город до того, как Вооруженные Силы возьмут его в оперативное или полное окружение.

"Это будет оптимальное завершение этой операции: уничтожение или массовый плен нескольких тысяч российских военных. Это могло бы стать серьезным ударом по боевому духу российской армии", – предположил военный эксперт.

Какая ситуация на других участках фронта