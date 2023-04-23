Командование ВСУ живет контрнаступлением, их действия предусмотреть невозможно, – военный эксперт

23 апреля 2023, 13:18
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Контрнаступление Вооруженных Сил Украины, несмотря на частые обсуждения, станет неожиданным сюрпризом для российских военных. Наше военное руководство плодотворно работает над этим.

Об этом 24 Каналу рассказал Павел Нарожный – военный эксперт. По его словам, можно обратиться к опыту прошлых контрнаступательных операций Украины, чтобы понять, что и в этот раз россияне не будут ожидать планов украинского военно-политического руководства.

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"Непредсказуемость будет"

Тема будущего контрнаступления Вооруженных Сил Украины остается наиболее обсуждаемой в течение как минимум последнего месяца. Наше военное руководство неоднократно заявляло, что наступательные действия станут неожиданными для российских военных.

Какое именно будет наступление – сказать очень тяжело. В Генеральном штабе ВСУ сидят очень умные офицеры, которые учились за границей и постоянно общаются с лучшими офицерами НАТО.
– заметил Павел Нарожный.

Военный эксперт привел пример Херсонской контрнаступательной операции. В августе прошлого года все также ожидали контрнаступления на Херсон. Когда он наступил, начала работать дальнобойная артиллерия, уничтожая Антоновский мост и склады боеприпасов. А после этого неожиданно началось контрнаступление на Харьковщине.

"Предугадать Генеральный штаб ВСУ почти невозможно. Наши офицеры, можно сказать, живут этим планом (контрнаступления – 24 Канал). Я уверен, что непредсказуемость все же будет", – подчеркнул Нарожный.

Павел Нарожный о контрнаступлении Украины: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: последние новости

  • В ISW сообщили, что украинские военные будто бы заняли позиции на Восточном берегу Херсонской области. Впрочем, Наталья Гуменюк подчеркнула, что для военной операции необходима информационная тишина, а хороших новостей с левого берега Днепра в Херсонской области еще нужно дождаться.
  • По мнению бывшего командующего войсками США в Европе, генерала Бена Ходжеса, Украина может не просто провести успешное контрнаступление, но и выиграть войну в этом году. По его словам, для достижения такого результата обязательно предоставление нужного оружия от западных партнеров.
  • В издании The Economist считают, что успешная контрнаступательная операция ВСУ может стать основой для мирных переговоров. Кроме того, в последнее время Украине было передано много мощного вооружения. Имея такое преимущество, необходимо попытаться уничтожить Крымский мост.

Автор: Віра Коновал