Россияне начали поджигать минные поля, – NYT

Оккупанты используют новую тактику. Минные поля становятся еще более смертоносными.

Россияне сопротивляются украинскому контрнаступлению и придумывают новые способы, как задержать ВСУ. Теперь они поджигают минные поля. Об этом сообщает The New York Times.

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Новая тактика врага

Оккупанты обливают пастбище полное мин легковоспламеняющимся веществом. Как только украинцы начнут расчищать проход, россияне сбросят гранату с беспилотника. Это "вызовет море огня и взрывов", пишут журналисты.

Минирование делает контроль над дорогами с твердым покрытием крайне важным – это самые безопасные пути, потому что мины легче обнаружить и обезвредить. Россияне знают об этом и установили оборонительные сооружения вдоль трассы Т 0158 с бетонными бункерами для пулеметчиков. Российские беспилотники держат дороги под постоянным наблюдением,

– отмечает издание.

Т 0815 – это автомобильный путь территориального значения в Запорожской области. Он проходит по территории Пологовского и Ореховского районов через населенные пункты Пологи – Орехов. Имеет общую протяженность 27,7 километра.

Там ведут бои морские пехотинцы, общавшиеся с журналистами. Дорога пролегает через долину реки Мокрые Ялы, где украинцы отвоевали ряд сел с момента начала контрнаступления в июне. Следующим важным объектом штурма является Старомлыновка на юго-востоке Донецкой области.

Как воюют украинцы

Собственно, "усовершенствование" минных полей россиянами было ответом на успехи украинцев.

Прежде чем атаковать россиян в селе, ВСУ борются за контроль над высотами на флангах, надеясь сделать позиции россиян непригодными и ограничить ведение боя "от дома до дома".

Морские пехотинцы планируют каждый штурм и много тренируются, прежде чем начать атаку.

Самое важное – удержать первую улицу. Затем мы отправляем дополнительный беспилотник, осматривающий каждое здание. Наши бойцы делятся на две группы: огневую и маневренную. Огневая группа расстреливает россиян, которые прячутся на разных этажах здания, а маневренная группа зачищает его. Так мы проходим дом за домом,

– поделился военный.

Если штурм не удается, наши воины наносят артиллерийский удар и уничтожают дом.

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Что говорят о контрнаступлении

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил критикам украинского контрнаступления. Он призвал помнить о его цене и резко высказался по поводу "диванных" аналитиков.

Продвижение Украины на фронте подтверждают и западные партнеры. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 1 сентября заявил: ВСУ достигли заметного прогресса на Юге в районе Запорожья за последние 72 часа.