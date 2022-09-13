Россияне полностью покинули Кременную, но вернулись в Сватово
Российские захватчики покинули город Кременная Луганской области. Но ВСУ еще не вошли в населенный пункт.
Глава Луганской ОВА в эфире "FREEДОМ" рассказал, что сейчас российские войска пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово и Троицкое, сообщает 24 канал.
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Сейчас Кременная полностью пуста – россияне покинули город
По словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная полностью пуста – российские захватчики вышли из города. Там нет ни вражеской "полиции", ни комендатуры. Украинские партизаны подняли там сине-желтое знамя, однако ВСУ еще не вошли в этот населенный пункт. Флаг висит уже третий день, и его никто не снимает.
Немного похожая ситуация в Старобельске.
Гайдай подчеркнул, что, как только деоккупация и зачистка в Лимане закончится, украинские военные смогут пойти на деоккупацию Луганской области.
Они (оккупанты и коллаборанты – 24 канал) прекрасно понимают, что российская армия посыпалась и недалек тот час, когда наши войска освободят Лиман. А оттуда до Луганской области рукой подать и при хорошем развитии событий шансов оттуда сбежать у них уже не будет,
– заявил Гайдай.
Деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового
Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, поэтому россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там.
Сейчас самые большие бои на Лиманском направлении – Сватово-Кременная. И хотя оккупанты сначала оставили Сватово, они решили туда вернуться, стягивая остатки живой силы и техники, начинают окапываться.
Все потому, что рядом граница с россией и переход от Лимана в Луганскую область. Гайдай подчеркнул, что освобождение Лимана является ключевым для освобождения Луганской области.
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