Россияне полностью покинули Кременную, но вернулись в Сватово

Российские захватчики покинули город Кременная Луганской области. Но ВСУ еще не вошли в населенный пункт.

Глава Луганской ОВА в эфире "FREEДОМ" рассказал, что сейчас российские войска пытаются создать оборонительный рубеж в районе Сватово и Троицкое, сообщает 24 канал.

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Сейчас Кременная полностью пуста – россияне покинули город

По словам Сергея Гайдая, сейчас Кременная полностью пуста – российские захватчики вышли из города. Там нет ни вражеской "полиции", ни комендатуры. Украинские партизаны подняли там сине-желтое знамя, однако ВСУ еще не вошли в этот населенный пункт. Флаг висит уже третий день, и его никто не снимает.

Немного похожая ситуация в Старобельске.

Гайдай подчеркнул, что, как только деоккупация и зачистка в Лимане закончится, украинские военные смогут пойти на деоккупацию Луганской области.

Они (оккупанты и коллаборанты – 24 канал) прекрасно понимают, что российская армия посыпалась и недалек тот час, когда наши войска освободят Лиман. А оттуда до Луганской области рукой подать и при хорошем развитии событий шансов оттуда сбежать у них уже не будет,

– заявил Гайдай.

Деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового

Масштабная деоккупация Луганщины начнется с Кременной и Сватового, поэтому россияне уже начали стягивать технику ближе к этим городам. Основной удар будет именно там.

Сейчас самые большие бои на Лиманском направлении – Сватово-Кременная. И хотя оккупанты сначала оставили Сватово, они решили туда вернуться, стягивая остатки живой силы и техники, начинают окапываться.

Все потому, что рядом граница с россией и переход от Лимана в Луганскую область. Гайдай подчеркнул, что освобождение Лимана является ключевым для освобождения Луганской области.

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