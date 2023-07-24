Враг безрезультатно повысил эскалацию на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ назвали цель

24 июля 2023, 13:42
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Россияне увеличивают количество боевой силы на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты пытаются прибегнуть к эскалации на этом участке фронта, но безрезультатно.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. Стратегическая цель оккупантов на этом направлении –  захватить Донецкую и Луганскую области как промежуточную цель этой войны.

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"Тактически – они хотят остановить наше наступление на Бахмутском направлении, отвлечь средства, и для этого максимально прибегли к интенсификации боев и эскалации ситуации на этом участке, однако, подчеркиваю, безрезультатно. Они начинают терять больше личного состава и техники", –  сказал спикер.

Штабы ВСУ просчитывают все шаги врага

Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили достаточно мощную группировку на Лимано-Купянском направлении, им не удалось добиться успеха. Благодаря качественной обороне и отличной работе наших штабов, ВСУ остановили все инициативы врага.

"Штаб –  это очень важно: командование, управление, –  это просчет всех действий врага и ответ на его действия. Мы почти всегда считывали их замыслы, в большинстве случаев мы их просчитывали и предупреждали", –  добавил Сергей Череватый.

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Контрнаступление ВСУ: последнее

  • На Бахмутском направлении на прошлой неделе ВСУ продвинулись на четыре километра вперед. Украинские бойцы применяют маневры и тактику, чтобы нанести сокрушительный удар врагу и минимизировать собственные потери.
  • На фоне постоянного продвижения Сил обороны Украины российские оккупанты не оставляют попыток атаковать. Враг сосредоточил удар к юго-западу от Сватового. Туда бросил 100 тысяч войска. Вероятно, оккупанты хотят захватить левый берег реки Оскол и оттеснить Силы обороны за реку Северский Донец.
  • Вооруженные Силы Украины имеют успех на Таврическом направлении. 23 июля там удалось уничтожить две роты оккупантов и семь складов боеприпасов врага.

Автор: Оксана Мацунич