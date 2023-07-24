Враг безрезультатно повысил эскалацию на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ назвали цель

Россияне увеличивают количество боевой силы на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты пытаются прибегнуть к эскалации на этом участке фронта, но безрезультатно.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. Стратегическая цель оккупантов на этом направлении – захватить Донецкую и Луганскую области как промежуточную цель этой войны.

Смотрите также На Юге и в районе Бахмута: сколько территорий ВСУ освободили за неделю и за время наступления

"Тактически – они хотят остановить наше наступление на Бахмутском направлении, отвлечь средства, и для этого максимально прибегли к интенсификации боев и эскалации ситуации на этом участке, однако, подчеркиваю, безрезультатно. Они начинают терять больше личного состава и техники", – сказал спикер.

Штабы ВСУ просчитывают все шаги врага

Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили достаточно мощную группировку на Лимано-Купянском направлении, им не удалось добиться успеха. Благодаря качественной обороне и отличной работе наших штабов, ВСУ остановили все инициативы врага.

"Штаб – это очень важно: командование, управление, – это просчет всех действий врага и ответ на его действия. Мы почти всегда считывали их замыслы, в большинстве случаев мы их просчитывали и предупреждали", – добавил Сергей Череватый.

Враг пытается оттянуть украинские силы от Бахмута: смотрите видео