Враг безрезультатно повысил эскалацию на Лимано-Купянском направлении: в ВСУ назвали цель
Россияне увеличивают количество боевой силы на Лимано-Купянском направлении. Оккупанты пытаются прибегнуть к эскалации на этом участке фронта, но безрезультатно.
Об этом 24 Каналу сказал заместитель командующего Восточной группировкой войск ВСУ по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый. Стратегическая цель оккупантов на этом направлении – захватить Донецкую и Луганскую области как промежуточную цель этой войны.
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"Тактически – они хотят остановить наше наступление на Бахмутском направлении, отвлечь средства, и для этого максимально прибегли к интенсификации боев и эскалации ситуации на этом участке, однако, подчеркиваю, безрезультатно. Они начинают терять больше личного состава и техники", – сказал спикер.
Штабы ВСУ просчитывают все шаги врага
Несмотря на то, что оккупанты сосредоточили достаточно мощную группировку на Лимано-Купянском направлении, им не удалось добиться успеха. Благодаря качественной обороне и отличной работе наших штабов, ВСУ остановили все инициативы врага.
"Штаб – это очень важно: командование, управление, – это просчет всех действий врага и ответ на его действия. Мы почти всегда считывали их замыслы, в большинстве случаев мы их просчитывали и предупреждали", – добавил Сергей Череватый.
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Контрнаступление ВСУ: последнее
- На Бахмутском направлении на прошлой неделе ВСУ продвинулись на четыре километра вперед. Украинские бойцы применяют маневры и тактику, чтобы нанести сокрушительный удар врагу и минимизировать собственные потери.
- На фоне постоянного продвижения Сил обороны Украины российские оккупанты не оставляют попыток атаковать. Враг сосредоточил удар к юго-западу от Сватового. Туда бросил 100 тысяч войска. Вероятно, оккупанты хотят захватить левый берег реки Оскол и оттеснить Силы обороны за реку Северский Донец.
- Вооруженные Силы Украины имеют успех на Таврическом направлении. 23 июля там удалось уничтожить две роты оккупантов и семь складов боеприпасов врага.