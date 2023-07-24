Про це 24 Каналу сказав заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий. Стратегічна мета окупантів на цьому напрямку – захопити Донецьку і Луганську області, як проміжну ціль цієї війни.

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"Тактично вони хочуть зупинити наш наступ на Бахмутському напрямку, відволікти засоби, і для цього максимально вдалися до інтенсифікації боїв та ескалації ситуації на цій ділянці, проте, наголошую, безрезультатно. Вони починають втрачати більше особового складу та техніки", – мовив речник.

Штаби ЗСУ прораховують усі кроки ворога

Не дивлячись на те, що окупанти зосередили досить потужне угруповання на Лимано-Куп'янському напрямку, їм не вдалося досягти успіху. Завдяки якісній обороні та відмінній роботі наших штабів, які на три голови вище ворожих, ЗСУ зупинили усі ініціативи ворога.

"Штаб – це дуже важливо: командування, управління, – це прорахунок всіх дій ворога і відповідь на його дії. Ми майже завжди зчитували їхні задуми, в абсолютній більшості випадків ми їх прораховували і попереджували", – додав Сергій Череватий.

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