Мощный бронекулак, – военный эксперт рассказал о подготовке к украинскому контрнаступлению

Украина готовится к освобождению всех оккупированных территорий от российских захватчиков. В то же время, Россия продолжает накапливать ресурсы для своего удара.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. По его словам, россияне усиливают свои группировки, чтобы с новыми силами атаковать Угледар.

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К чему готовятся ВСУ

Владислав Селезнев отметил, что продолжается подготовка украинских сил к контрнаступлению, а ориентировочное время его проведения известно, потому что его озвучивал руководитель ГУР МО Кирилл Буданов и другие должностные лица.

Не секрет, что Украина готовит 12 – 13 бригад укомплектованных оружием и техникой от НАТО.

Это хорошая новость, ведь тот мощный бронекулак, который будет действовать достаточно эффективно, должен освободить хотя бы определенную часть территории нашей страны.

– сказал Селезнев.

При этом военный эксперт сомневается, что России удастся в ближайшие 2-3 недели атаковать Сумскую или Харьковскую области.

Сейчас на территории Курской и Брянской областей суммарно находятся российские мобилизованные около 6 тысяч. На территории Белгородской области ударная группировка создана достаточно относительно, она хрупка и состоит из 8 тысяч российских мобиков,

– отметил военный эксперт.

Он также добавил, что такого количества военных для проведения масштабных операций по захвату территорий мало, а украинская разведка пока не фиксировала соответствующих движений на территории враждебной страны.

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Несмотря на это, Россия будет продолжать атаковать восточное направление. Также оккупанты пытаются усилить свои группировки возле Мариуполя и снова атаковать Угледар.

Оккупанты готовятся к содержанию Крыма

Владислав Селезнев рассказал, что оккупанты на полуострове тщетно готовятся к обороне, потому что ВСУ это не остановит. Он отметил, что россияне создают узлы обороны против предполагаемого украинского морского и воздушного десанта на западе Крыма. Но из чего они взяли, что Украина будет применять именно такую тактику – неизвестно.

Он также считает, что создание окопов на побережье Черного моря – это распил бюджетных средств, с которым очень умело справляются российские оккупационные чиновники.

Распил государственных средств продолжается, и, соответственно, при таких условиях, когда российские оккупанты роют окопы в прибрежной полосе на берегу Черного моря, мне совершенно очевидно, что ближе к середине апреля все эти окопы на пляжах будут слизаны водами, ведь сейчас в Крыму штормит,

– сказал Селезнев.

Военный эксперт полностью доверяет словам Кирилла Буданова о сроках деоккупации Крыма и также убежден, что полуостров будет освобожден от россиян до конца лета 2023 года, а оккупантам не помогут ни окопы, ни блиндажи.

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