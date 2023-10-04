ВСУ продвинулись возле Работино: что известно об успехах наших защитников

В Силах обороны рассказали об успехах ВСУ по двум направлениям. Однако российские оккупанты не сдаются и пытаются восстановить утраченное положение.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун сообщил о продвижении наших защитников. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Что известно об успехах ВСУ

Штупун заявил о частичном успехе украинских воинов в районе села Работино, расположенного в Запорожской области.

Мы имели частичный успех к западу от Работино. Там наши воины наносят оккупантам урон в живой силе и технике. Продолжают закрепляться на занимаемых рубежах,

– сказал он.

По его словам, там ВСУ продвинулись на расстояние от 100 до 600 метров по определенным направлениям.

Также ВСУ имеют успехи на Мелитопольском направлении. Там они продолжают давить на оккупантов и пополнять обменный фонд. Штупун заявил, что за последние 3 дня на этом направлении в плен к украинским защитникам попали 25 российских оккупантов.

Полковник отметил, что россияне пытаются отбить утраченные позиции на западе от Вербового и к юго-востоку от Малой Токмачки. Оккупанты бросают на штурм уже свои десантные войска. Но, несмотря на привлечение элиты, противник все равно терпит потери.

Что сейчас делает Россия