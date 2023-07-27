На юге от Бахмута постепенно двигаемся вперед, – Минобороны
Источник:Анна Маляр
Украинские военные продолжают успешно освобождать территорию нашего государства и выгонять оттуда врагов. Так, заместитель главы Минобороны Анна Маляр рассказала, что Вооруженные Силы имеют успехи на Бахмутском направлении.
В частности, наши военные двигаются к югу от города-крепости. Маляр подчеркнула, что это все происходит под шквальным огнем российских военных.
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ВСУ двигаются возле Бахмута
Замглавы Минобороны отметила, что бои на Бахмутском направлении носят достаточно жесткий характер, ведь враг ведет интенсивный огонь.
На Бахмутском направлении на юге постепенно двигаемся вперед. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага,
– сказала она.
В то же время Маляр подчеркнула, что также бои продолжаются и вблизи других населенных пунктов в этом направлении. В частности, наши военные отразили атаки в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки Донецкой области.
Что происходит по другим направлениям
Маляр рассказала, что на Купянском направлении противник атакует позиции наших военных и пытается выбить нас из господствующих высот.
"За сегодня наши защитники отбили несколько штурмов без потери позиций", – подчеркнула она.
Заместитель главы Минобороны также отметила, что на Лиманском направлении в этот день также отбито несколько атак врага в районе Серебрянского леса.
Как происходит контрнаступление ВСУ
- Лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко 27 июля рассказал, что ВСУ имеют существенный успех на южных окрестностях Бахмута. В частности, наши военные уже заняли важные высоты и вытесняют оттуда оккупантов.
- Также ВСУ имеют успехи на Таврическом направлении. Так, возле Старомайорского Донецкой области наши военные продвинулись на 750 метров.
- Кроме того, представитель командования украинской армии Андрей Ковалев рассказал, что наши защитники заставили захватчиков бежать в районе Андреевки в Донецкой области. Эти позиции уже заняли Вооруженные Силы.
- Замглавы Минобороны Анна Маляр также назвала два чуда наступления Вооруженных Сил во время этой войны, которые войдут в историю. По ее словам, это численное преимущество и количество погибших.