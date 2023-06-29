Берем за пример Харьковскую операцию, – боец ВСУ рассказал детали контрнаступления

Контрнаступление под Харьковом готовилось четыре месяца – это была длительная и методическая работа по уничтожению врага. Подобный сценарий будет и сейчас, поэтому украинцам не стоит ждать скорых результатов.

Об этом 24 Каналу заявил военнослужащий ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. Он уточнил, что защитники не раз разбивали врага на харьковском направлении, прежде чем прорвать его оборону.

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"Подготовительная работа по этому направлению продолжалась почти четыре месяца, но это происходило тихо и уже по факту выполненных действий люди узнали, что мы освободили 100 населенных пунктов. Похожая ситуация будет и сейчас: мы должны методически давить врага, и на одном из флангов обязательно будет прорыв ", – подчеркнул военный.

Как силы обороны выбивают врага

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"Прощупывание" и контрнаступательные действия осуществили по всей линии фронта, и почти по всей линии фронта есть успехи. Движение не происходит быстро: выгрызают по пол – полтора километра нашей земли.

Оккупанты за это время хорошо окопались, а иногда даже залили свои позиции бетоном. Выбивать врага архисложно, и наши ребята сейчас делают невозможное. По нашим данным за это время отбили более 200 километров, а может даже 300 километров, если говорить о всей территории. Это очень много,

– подытожил Фирсов.

Он призвал поддерживать Вооруженные Силы Украины и не только морально. Ведь войны выиграют не армии, войны выигрывают народы, и украинский народ эту войну выиграет.

Фирсов о деталях контрнаступления: смотреть видео

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