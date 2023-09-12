Силы обороны имели частичный успех у Клещиевки и Работиного, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать территорию нашего государства от врага. Так, наши защитники продвинулись возле населенных пунктов Клещиевка и Работино.
В этих районах украинские военные имели частичный успех. Пока они закрепляются на позициях, из которых удачно выбили врага.
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Силы обороны продвигаются у Клещиевки и Работиного.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области. В частности, украинские вытеснили противника с занимаемых позиций и закрепились на достигнутых рубежах.
В то же время Вооруженные Силы нашего государства продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там наши защитники уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
Кроме того, активно по врагу работала и авиация Сил обороны, нанесшая 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. В конце концов, подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 1 состав боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.
Что известно о контрнаступлении ВСУ
- Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что прорыв первой линии обороны на Юге стал настоящей неожиданностью для российской армии. Именно это, по ее мнению, свидетельствует об эффективности контрнаступления ВСУ.
- Спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что Силы обороны имели успех и на Юге нашего государства. В частности, возле населенного пункта Работино в Запорожской области украинская армия продвинулась на 300 – 500 метров на разных участках.
- К тому же, наши защитники имеют успехи и на Бахмутском направлении. Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что нашим защитникам удалось продвинуться вперед, отбросить противника и вынудить его с боями отступить.