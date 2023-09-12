Силы обороны имели частичный успех у Клещиевки и Работиного, – Генштаб

Украинские военные шаг за шагом продолжают освобождать территорию нашего государства от врага. Так, наши защитники продвинулись возле населенных пунктов Клещиевка и Работино.

В этих районах украинские военные имели частичный успех. Пока они закрепляются на позициях, из которых удачно выбили врага.

К теме Каждый день теряют пол батальона: в ВСУ рассказали о непутевой стратегии россиян на Востоке

Силы обороны продвигаются у Клещиевки и Работиного.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работиного Запорожской области. В частности, украинские вытеснили противника с занимаемых позиций и закрепились на достигнутых рубежах.

В то же время Вооруженные Силы нашего государства продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Там наши защитники уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

Кроме того, активно по врагу работала и авиация Сил обороны, нанесшая 8 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. В конце концов, подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства, 1 состав боеприпасов, 1 пункт управления и 1 зенитно-ракетный комплекс противника.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что прорыв первой линии обороны на Юге стал настоящей неожиданностью для российской армии. Именно это, по ее мнению, свидетельствует об эффективности контрнаступления ВСУ.

Спикер Сил обороны Таврического направления рассказал, что Силы обороны имели успех и на Юге нашего государства. В частности, возле населенного пункта Работино в Запорожской области украинская армия продвинулась на 300 – 500 метров на разных участках.

К тому же, наши защитники имеют успехи и на Бахмутском направлении. Спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш отметил, что нашим защитникам удалось продвинуться вперед, отбросить противника и вынудить его с боями отступить.