ВСУ дали прикурить оккупантам: уничтожены вражеские склады, ЗРК С-300 и живая сила

ВМС ВСУ уничтожили вражеский склад, сняли это и поделились эффектным видео. А в ОК "Юг" рассказали о достижениях других наших защитников и ситуации на фронте.

Россияне продолжают нести потери в живой силе и технике. Недавно оккупанты потеряли склад с дронами и несколько зенитно-ракетных комплексов.

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Какие успехи у ВМС

Наши защитники сообщили о поражении склада обеспечения россиян. Также ВМС ВСУ попали по 3 грузовикам оккупантов.

Военно-Морские Силы ВС Украины продолжают уничтожать врага в море, на земле и в воздухе,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, они ударили по месту сосредоточения российских захватчиков. ВМС ВСУ поразили до 10 оккупантов.

Моряки речной флотилии Военно-Морских Сил ударили по складу россиян: видео ВМС ВСУ

Какие успехи у других защитников

В Скадовском районе наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения ударили по месту скопления оккупантов и уничтожили вражеский склад с дронами. В результате 24 захватчика были ликвидированы. Также противник потерял 2 ЗРК С-300 и 3 единицы автобронетанковой техники.

Ночью наша ПВО сбила все 3 иранских "Шахеда" на Южном направлении. Вражеские цели уничтожены в небе над Кировоградщиной. Кроме этого Силы противовоздушной обороны навсегда приземлили 2 разведывательных беспилотника врага. Речь идет о "Мерлине" и "Орлане-10".

Также в ОК "Юг" подтвердили успехи ВСУ за последние 3 дня. Наши воины уничтожили 2 склада с боеприпасами, которые россияне обустроили в Олешках и Новой Збурьевке. Кроме того, защитники ликвидировали 18 захватчиков, а также уничтожили 2 единицы автотехники, включая командно-штабную машину, и 4 ЗРК С-300.

Что происходит на Юге

Ситуация остается напряженной. Россияне находятся в обороне, ведут контрбатарейную борьбу и пытаются усилить обстрелы прифронтовых территорий, контролируемых Украиной. В то же время ночью оккупанты демонстрируют определенное затишье в атаках. Это связано с попытками противника сменить тактику, переформировать силы и накопить снаряды.

За прошедшие сутки российские захватчики ударили управляемой авиационной бомбой по Бериславщине в Херсонской области. К счастью, обошлось без погибших и раненых. Также оккупанты за те сутки 69 раз обстреляли прифронтовые части Херсонщины и Николаевщины, использовав 444 боеприпаса. Они били по Херсону, Антоновке, Очакову и другим населенным пунктам. Из-за вражеских обстрелов пострадал один человек.

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