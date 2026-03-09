Впервые с 2024 года: Сырский заявил, что контрнаступление продолжается и раскрыл, сколько земли освободили
- С начала контрнаступательной операции ВСУ возобновили контроль над более чем 400 квадратными километрами территории.
- На Александровском направлении за месяц восстановлен контроль над 285,6 квадратных километров, несмотря на существенное количественное преимущество врага.
Главком Александр Сырский сообщил, что контрнаступательная операция ВСУ продолжается. Наши военные пытаются перехватить оперативную инициативу и вынудить врага играть по своим правилам.
По словам генерала впервые с 2024 года, со времен Курской наступательной операции, Силы обороны через месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг.
Смотрите также Россиянин прямо мне признался, – итальянский репортер поразил историей после катастрофы MH17
Сколько территорий удалось вернуть за февраль 2026?
Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ на Александровском направлении продолжается. Здесь группировка ДШВ за месяц возобновила контроль над 285,6 квадратными километрами.
Всего с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 квадратными километрами территории.
В то же время и на многих других направлениях защитники сдерживают противника путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед.
Главком отметил, что силы оккупантов количественно преобладают почти втрое. Однако даже несмотря на это, благодаря активным действиям ВСУ, враг вынужден переносить свои запланированные операции, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска по другим направлениям.
Что известно о контрнаступлении ВСУ на Юге?
- Контрнаступление украинских военных на Юге в феврале 2026 года могло сорвать планы России по продвижению в Запорожской области. Также оно мог осложнить подготовку весенне-летнего наступления россиян на "пояс крепостей" в Донецкой области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
- Аналитики отмечают, что из-за украинских атак Россия была вынуждена перебросить элитные десантные и морские подразделения из Донетчины на юг. Это свидетельствует о том, что российскому командованию становится все сложнее одновременно проводить наступления на разных участках фронта.
- Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что важной точкой на фронте сейчас район Гуляйполе, где ВСУ оттесняют российские войска.
- Эксперт назвал три главные проблемы русской армии: большие потери после продолжительных наступлений; активное уничтожение украинцами российских разведывательных дронов; проблемы со связью из-за блокировки терминалов Starlink. Поэтому, говорит Нарожный, российским войскам все сложнее планировать атаки, а украинские силы постепенно оттесняют их с позиций.