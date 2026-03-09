Впервые с 2024 года: Сырский заявил, что контрнаступление продолжается и раскрыл, сколько земли освободили

Главком Александр Сырский сообщил, что контрнаступательная операция ВСУ продолжается. Наши военные пытаются перехватить оперативную инициативу и вынудить врага играть по своим правилам.

По словам генерала впервые с 2024 года, со времен Курской наступательной операции, Силы обороны через месяц восстановили контроль над большей площадью украинской земли, чем за то же время захватил враг.

Сколько территорий удалось вернуть за февраль 2026?

Сырский заявил, что контрнаступление ВСУ на Александровском направлении продолжается. Здесь группировка ДШВ за месяц возобновила контроль над 285,6 квадратными километрами.

Всего с начала операции восстановлен контроль над более чем 400 квадратными километрами территории.

В то же время и на многих других направлениях защитники сдерживают противника путем активной обороны и иногда имеют продвижение вперед.

Главком отметил, что силы оккупантов количественно преобладают почти втрое. Однако даже несмотря на это, благодаря активным действиям ВСУ, враг вынужден переносить свои запланированные операции, латать дыры в своей обороне и перебрасывать войска по другим направлениям.

Что известно о контрнаступлении ВСУ на Юге?