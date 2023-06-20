Наступление ВСУ набирает обороты: артиллерия работает по полной
В последние недели украинские военные максимально эффективно уничтожают логистические центры врага. Это стало возможным благодаря западному вооружению.
Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, важную роль в боевых действиях ВСУ выполняют именно ракеты Storm Shadow.
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"С началом контрнаступательных действий наша артиллерия работает по полной. Мы начали выносить логистику врага на всю глубину досягаемости огневых средств. Но мы только начали", – отметил Жданов.
Украинская артиллерия работает по полной: смотрите видео
Учитывая характер военных действий, можно сделать вывод, что речь идет об усиленном варианте Херсонской операции.
Помощь Запада весит
В последнее время партнеры Украины значительно усилили военную помощь. В частности, благодаря большему количеству боеприпасов может работать на полную украинская артиллерия. К тому же важно то, что появились ракеты с дальностью до 200 километров – те же Storm Shadow.
Теперь Украина способна проводить контрнаступательные действия почти по всей линии фронта. Но масштабное наступление еще впереди.
Наступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские военные продолжают наступательные и оборонные операции. Во время наступления в течение прошлых суток наши воины имели частичный успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- Кроме того, украинским войскам удалось продвинуться на Таврическом направлении. Во время продвижения наши бойцы обезвредили более пяти вражеских рот.
- 19 июня стало известно об очередном освобожденном от российских оккупантов селе – Пятихатки на Запорожье. Вместе с ним снова дома уже восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.