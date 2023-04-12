Украинские силы ищут слабые места в обороне россиян перед контрнаступлением, – WP

В преддверии контрнаступления украинские защитники проверяют оборону оккупантов на уязвимость. Пока Украина ожидает военную помощь от партнеров, ВСУ пытаются не разрешить россиянам окопаться на некоторых участках фронта.

Украинские военные следят за оккупантами из беспилотников. С их помощью они обнаруживают слабые места врага и планируют удары по уничтожению укреплений.

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Как украинские защитники готовятся к контрнаступлению

Военнослужащий с позывным "Боксер" рассказал, что россияне также используют такую тактику. По его словам, оккупанты таким образом также "проверяют" позиции украинских военных.

Однако долгожданное контрнаступление задерживается из-за ряда факторов. На это повлияли, в частности, погодные условия, задержки со снабжением техникой и оружием. Кроме того, по мнению издания WP, утечка документов из США также повлияла на задержку контрнаступления.

Вместе с тем украинские военные активно проводят разведку относительно слабых мест оккупантов. "Боксер" рассказал, что более 6 месяцев занимает окопную должность и разведывает позиции россиян.

Мы узнали их голоса. Ночью мы слышим много пьяных криков, преимущественно ругательства,

– рассказал "Боксер" о позициях оккупантов в километре от ВСУ.

Капитан с позывным "Метис" также поделился, как россияне усиливают свои позиции на оккупированных территориях. По его словам, мобилизованные россияне постоянно роют окопы и укрепляют свои позиции. Враг использует для так называемого "устройства" своих позиций древесину и даже мусор, который может хоть как-то их "защитить".

Недавно "Метис" провел очень успешную операцию, в ходе которой украинские защитники оттеснили первую линию обороны оккупантов. Однако занимать их позиции не было смысла, поэтому военнослужащие вернулись в свои места дислокации.

Россияне минируют все вокруг

В преддверии украинского контрнаступления враг начал активно минировать все вокруг. Это особенно беспокоит военнослужащих ВСУ, поскольку обнаружить противопехотные мины из беспилотника практически невозможно.

Подполковник с позывным "Гром" озабочен тем, что россияне "укрепляются все больше и больше с каждым днем". Особую обеспокоенность вызывают заминированные линии фронта.

Один из защитников рассказал, что во время проведения разведывательной операции ВСУ обнаружили мелкую взрывчатку даже в траншеях россиян, где они жили.

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