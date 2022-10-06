Наступление ВСУ с Харьковщины перекинулся на Луганщину: освобождены Грековка и Макеевка, – ISW

Украинские военные продолжают проводить успешное контрнаступление. По словам аналитиков, из Харьковщины оно перекинулось на Луганщину, где продолжают освобождать населенные пункты.

В Институте по изучению войны отметили, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области еще не дошло до логического завершения. Но это не мешает нашим военным продвигаться к мероприятию Луганской области.

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Врагов выбивают из Луганской области

По словам составителей отчета, 5 октября украинским военным удалось уволить Грековку и Макеевку. Они расположены всего в 20 километрах от Сватового. Напомним, что Сергей Гайдай накануне озвучил об освобождении от неприятеля шести населенных пунктов в области. Но их он не назвал.

Аналитики напомнили, что 6 сентября ВСУ начали маневровую фазу контрнаступления в Харьковской области. Она, собственно, дошла и до Луганщины. Составители отчета подчеркнули, что россиянам не удалось удержать берега рек Оскил и Северский Донец, которые использовались в качестве природных рубежей. Это и позволило нашим защитникам продвинуться к уязвимым частям оккупированных территорий Украины.

По словам экспертов, местность на западе Луганской области пригодна для быстрой маневровой войны. Ее собственно украинские силы эффективно использовали на востоке Харьковщины. Аналитики не исключают, что успехи ВСУ заставят врага усилить укрепление западной части Луганской области.

Поскольку контрнаступление продолжается и на Севере и на Юге, то не исключено, что Кремль будет вынужден расставлять приоритеты. В Институте считают, что оборона одного из направлений с жертвой вторым позволит ВСУ добиться успеха на обоих.

Деокупация Луганской области началась

Гайдай накануне заявил, что уже на официальном уровне можно говорить о том, что область увольняют из-под оккупации . Во-первых, об этом свидетельствует несколько населенных пунктов, которые уже удалось отразить. Во-вторых, сами российские военные понимают, что им не уйти от контрнаступления. Враг безумно боится понести потери. Именно поэтому, по словам Гайдая, захватчики пройдут все, что только могут. Речь и о дорогах, и о зданиях и прочем.

В то же время глава ОВА обратился к жителям области. Он попросил их не торопиться с возвращением в свои дома. Следует понимать, что опасность будет сохраняться, хотя из населенных пунктов выбьют оккупантов. Сначала нужно будет провести разминирование территорий, и только после этого можно говорить о возможности вернуться.

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