В соцсетях распространяют фото ВСУ в Купянске, между тем оккупанты говорят, что там все сложно
Вооруженные Силы Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и, вероятно, выбивают кафиров из Купянска. Российские пропагандисты взывают о сложной ситуации в оккупированном городе.
ВСУ на въезде в Купянск
В местных социальных сетях начали появляться фото украинских военных на въезде в Купянск, расположенном к востоку от Харькова, пишет 24 канал . На фото бойцы ВСУ с украинским флагом.
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До этого предшествовало фото флага Украины, который подняли в центре поселка Шевченково, в 35 километрах от Купянска.
Украинские военные на въезде в Купянск / Фото местных тг-каналов
оккупанты заявляют о сложной ситуации
Ставленики кремля в оккупированном Купянске сообщают, что "ситуация в районе сложная". Также они заявляют, что российские войска якобы "содержат город и он в достаточной безопасности".
На этом фоне оккупанты решили проводить "эвакуацию" людей в Россию и на оккупированные территории Луганской области. Об этом заявлял гауляйтер Купянская.
Также пропагандисты убеждают, что ни одной украинской диверсионно-террористической группе не удалось зайти в Купянский район. Гауляйтер говорит, что ответные попытки якобы были.
оккупанты опрокидывают технику
Пропагандистские СМИ сообщают, что Россия активно опрокидывает бронетехнику и личный состав на Харьковское направление. Соответствующие видео появились в соцсетях пропагандистов.
На видео видно, как двигается российская техника с буквой "О".
Россия опрокидывает технику на Харьковское направление / Скриншот видео с росСМИ
ВСУ могут уволить Купянск
- В Генеральном штабе сообщили, что за три дня в Харьковской области ВСУ удалось продвинуться на 50 километров . Украинские военные уволили немало населенных пунктов.
- В американском Институте по изучению войны прогнозируют, что в течение следующих 72 часов ВСУ смогут отвоевать еще и Купянск Харьковской области.
- Российские войска объявили о переносе "столицы" временно оккупированных районов Харьковщины в Волчанск. Раньше такой статус имел именно Купянск.
- Отметим, что 9 сентября Нацгвардия подтвердила деоккупацию Волохового Яра Харьковской области. Накануне ВСУ удалось освободить от врага Балаклею и Высокополье. В СБУ уже показали фото защитников , прогнавших оккупантов.
- В Харьковской ОВ сообщили, что на освобожденных территориях продолжается зачистка .