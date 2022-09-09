В соцсетях распространяют фото ВСУ в Купянске, между тем оккупанты говорят, что там все сложно

Вооруженные Силы Украины освободили несколько населенных пунктов в Харьковской области и, вероятно, выбивают кафиров из Купянска. Российские пропагандисты взывают о сложной ситуации в оккупированном городе.

ВСУ на въезде в Купянск

В местных социальных сетях начали появляться фото украинских военных на въезде в Купянск, расположенном к востоку от Харькова, пишет 24 канал . На фото бойцы ВСУ с украинским флагом.

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До этого предшествовало фото флага Украины, который подняли в центре поселка Шевченково, в 35 километрах от Купянска.



Украинские военные на въезде в Купянск / Фото местных тг-каналов

оккупанты заявляют о сложной ситуации

Ставленики кремля в оккупированном Купянске сообщают, что "ситуация в районе сложная". Также они заявляют, что российские войска якобы "содержат город и он в достаточной безопасности".

На этом фоне оккупанты решили проводить "эвакуацию" людей в Россию и на оккупированные территории Луганской области. Об этом заявлял гауляйтер Купянская.

Также пропагандисты убеждают, что ни одной украинской диверсионно-террористической группе не удалось зайти в Купянский район. Гауляйтер говорит, что ответные попытки якобы были.

оккупанты опрокидывают технику

Пропагандистские СМИ сообщают, что Россия активно опрокидывает бронетехнику и личный состав на Харьковское направление. Соответствующие видео появились в соцсетях пропагандистов.

На видео видно, как двигается российская техника с буквой "О".



Россия опрокидывает технику на Харьковское направление / Скриншот видео с росСМИ

ВСУ могут уволить Купянск

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