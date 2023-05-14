Локальное контрнаступление, – майор запаса ВСУ рассказал, что происходит в Бахмуте

Город-крепость Бахмут остается самой горячей точкой на украинском фронте. Однако в последнее время сообщается о локальных успехах украинских бойцов в этом направлении.

Эти продвижения несколько отличаются от контрнаступательных действий, которых ожидает вся Украина. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

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"Это может быть частью контрнаступления, но это не то контрнаступление, которое мы в последнее время ожидаем, потому что туда не было вложено дополнительной силы, средств. Под Бахмутом военнослужащие, державшие оборону, перешли в локальное контрнаступление, учитывая ситуацию, которая сложилась непосредственно на поле боя", – прокомментировал аналитик.

Локальное контрнаступление

Несмотря на то, что россияне сейчас наносят массированные артиллерийские обстрелы по Бахмуту, они несут огромные потери на этом направлении, но быстро пополнять свои резервы им не удается. Почувствовав это слабость врага, украинские бойцы на этом направлении решили попытаться контратаковать и освободили там несколько квадратных километров.

Гетман объяснил, что контрнаступлением называются действия тогда, когда враг обладает тактической инициативой, а действия противника называются контрнаступлением. В целом, сейчас тактическая инициатива находится на украинской стороне, поэтому наши наступательные действия с военной точки зрения правильно называть наступлением, а не контрнаступлением.

Но под Бахмутом это было именно локальное контрнаступление, потому что у врага там есть инициатива тактическая. Но нам удалось их немножко отодвинуть,

– рассказал военный.

Гетьман прокомментировал текущую ситуацию в Бахмуте: смотреть видео

Капкан для россиян

В Бахмуте боевые действия ведут наемники ЧВК "Вагнера", а с севера и юга на флангах находятся войска России. Именно по флангу ВСУ провели контратакующие действия и отодвинули врага.

Гетьман заметил, что Бахмут на фронте имел стратегический смысл, ведь туда Россия перекидывала большое количество сил и средств, то есть, по сути, это был капкан для россиян.

Среди вагнеровцев на Бахмутском направлении осталось не так много заключенных, сейчас там находятся профессиональные наемники. Это наиболее подготовленные военные в том направлении. Регулярные части, десантники, которые считаются элитой российской армии, обескровливаются.

По словам майор запаса, еще несколько недель назад в плен попадали преимущественно из окружения и небольшая часть оказалась добровольно. Теперь более половины россиян в плену оказались добровольно.

Очень активно пытаются сдаться в плен, потому что боевой дух на низком уровне. Сдача в плен говорит в целом об уровне мотивации,

– заметил Гетман.

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