Путин больше всего боится дня X в Украине: Bild о том, когда он сможет наступить

В течение многих месяцев Украина готовилась ко дню Х, когда сможет пойти в масштабное контрнаступление против оккупационных войск России. Для этого, в частности, украинские военнослужащие проходили необходимые учения на современном вооружении.

Также для этого дня партнеры предоставляли и предоставляют Украине много техники. Например, танки немецкого производства Leopard, которые значительно лучше российских танков.

К теме Военная техника и миллиарды долларов: что получила Украина от партнеров за год войны

В Украину прибыло много западного вооружения

По информации BILD, в выходные в Украину прибыли десятки немецких боевых танков и БМП. Речь идет, в частности, о танках Leopard 2A6 в количестве до 21 единицы и до 40 БМП Marder.

Из других стран также прибывало вооружение, необходимое Украине для освобождения своей территории от российских захватчиков. Кроме Германии его поставляли также Великобритания, США, Швеция, Франция и другие государства.

Так, по данным BILD, Великобритания поставила в Украину 14 основных боевых танков Challenger 2, а из США прибыли первые из 90 обещанных американских боевых машин Stryker и много другого тяжелого вооружения. Также ожидаются еще:

более 100 бронетранспортеров Bradley,

50 шведских боевых машин CV90,

40 французских танков-разведчиков AMX-10RC.

При этом украинские военнослужащие в течение шести недель в Германии тренировались на системах вооружения из запасов немецкой и португальской армии.

Что ж, соглашаются обозреватели, начинается обратный отсчет до дня Х. День, когда могущественная украинская армия, оснащенная современными западными системами вооружения, начинает отвоевывать свою страну у российских оккупантов,

– отметили в BILD.

Предварительная подготовка к контрнаступлению

По мнению военного эксперта и научного сотрудника Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге, страна начнет контрнаступление в начале или середине мая 2023 года. Однако до этого времени защитники нашего государства должны провести еще некоторые предварительные приготовления.

В частности, Украина должна смоделировать решающие бои на Востоке и Юге страны и сделать это вдали от линии фронта. Это позволит лучше подготовиться к реальным боям. Во время этого необходимо продумать атаки, при которых танки и бронетранспортеры будут использоваться вместе с другими системами вооружения для максимального поражения российских оккупантов.

Тогда вы отрабатываете именно те операции, которые хотите выполнить позже с объединенными боевыми подразделениями,

– сказал Нико Ланге.

Такая подготовка позволит максимально эффективно использовать предоставленное вооружение, качеством значительно превосходящее расконсервированную российскую технику. Так, например, при оптимальном использовании немецких Leopard они смогут действовать с таким же успехом, как американские танки Abrams в войне в Персидском заливе 1991 года. В то время американцы выигрывали все танковые сражения против аналогичных советских танков, которые Россия использует и сегодня.