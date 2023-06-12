Британский парламентарий анонсировал большое наступление на Донбассе: в ГУР отреагировали

В последние недели вокруг темы украинского контрнаступления появляется много слухов и непроверенной информации. В украинской разведке говорят, что любые анонсы контрнаступления не более чем догадки.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, украинцам следует набраться терпения и ждать официальной информации от должностных лиц ВСУ и военно-политического руководства государства.

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Доверяйте только официальным источникам ВСУ

Юсов говорит воспринимать подобные заявления как то, что весь свободный и цивилизованный мир, в частности наши британские партнеры, болеют за Украину. Они желают, чтобы украинцы как можно скорее освободили свою землю от рашистов и восстановили суверенитет и международное право.

"Когда они искренне болеют, то под эмоциями могут говорить определенные вещи. Не нужно на это обращать внимание, ведь коммуникацию по контрнаступлению осуществляют только определенные украинские должностные лица, представители военно-политического руководства государства", – подчеркнул украинский разведчик.

Андрей Юсов о разговорах вокруг украинского контрнаступления: смотреть видео

Юсов допустил, что люди могут иметь право давать свои оценки, наблюдения и размышления. Но это не повод верить этому, как инсайду или официальной информации, что что-то произойдет в ближайшие несколько дней. Планы любят тишину, а планы Украины будут реализовываться в соответствии с целями государства.

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