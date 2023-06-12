Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, українцям слід набратись терпіння та чекати на офіційну інформацію від посадових осіб ЗСУ та військово-політичного керівництва держави.

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Довіряйте лише офіційним джерелам ЗСУ

Юсов каже сприймати подібні заяви, як те, що весь вільний та цивілізований світ, зокрема наші британські партнери, вболівають за Україну. Вони прагнуть, щоб українці якомога швидше звільнили свою землю від рашистів і відновили суверенітет та міжнародне право.

"Коли вони щиро вболівають, то під емоціями можуть говорити певні речі. На це зважати не потрібно, адже комунікацію щодо контрнаступу здійснюють лише певні українські посадові особи, представники військово-політичного керівництва держави", – наголосив український розвідник.

Андрій Юсов про розмови довкола українського контрнаступу: дивитись відео

Юсов допустив, що люди можуть мати право давати свої оцінки, спостереження та міркування. Але це точно не привід вірити цьому, як інсайду чи офіційній інформації, що щось відбудеться у найближчі кілька днів. Плани люблять тишу, а плани України будуть реалізовуватись відповідно до цілей держави.

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