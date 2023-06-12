Атак было больше, чем ожидали: в WSJ проанализировали начало украинского наступления
Источник:The Wall Street Journal
Украинская армия пошла в долгожданное контрнаступление, в частности, на германских танках Leopard. Западные аналитики констатировали, что некоторые операции прошли лучше, чем на это надеялись.
Эксперты вспомнили о штурме украинскими защитниками Орехова в Запорожской области и отметили, что с помощью немецкой техники 21-й механизированной бригаде удалось уничтожить 2 линии обороны из личного состава врага. Собственно, произошло больше атак на этом направлении, чем было запланировано.
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Контрнаступление началось
В The Wall Street Journal со ссылкой на военного украинской армии заявили, что наши бойцы продвинулись в районе Великой Новоселки в Донецкой области: "Это только начало", –констатировал командир взвода ВСУ.
Летнее наступление Украины может решить, удастся ли стране выбросить российские войска из определенных участков почти 20% оккупированной территории Украины. Успешное наступление могло бы побудить Запад под руководством США продолжать поставлять Киеву оружие и деньги,
– написали аналитики.
Они также подчеркнули, что на этих неделях украинские войска, вооруженные современным западным оружием, имеют шанс совершить решающий подвиг в этой войне, которая по своим масштабам является самой большой со времен Второй мировой.
Где продвигаются украинские войска / Карта The Wall Street Journal
Вместе с тем аналитики сходятся во мнении, что все же нашим войскам не хватает поддержки от Запада, в частности, вооружения. Конечно, Вооруженные Силы пытаются минимизировать потери танков и артиллерийских систем, которые нам передали партнеры, однако незначительные повреждения определенных единиц техники все же есть.
Какие населенные пункты удалось освободить ВСУ
- Украинская армия деоккупировала поселки Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка, Большая Новоселка и другие на реке Мокрые Ялы, что на границе Донецкой и Запорожской областей.
- Следует сказать, что в попытке сдержать наступление Вооруженных Сил оккупанты взорвали дамбу на водоеме. В результате этого затопило два берега реки.
- Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр заявляла о том, что наши защитники добились определенных успехов по флангам на Бахмутском направлении и не потеряли ни одной позиции во время обороны.