Украинское контрнаступление: Жданов сказал, успеет ли Россия до весны насытить фронт войсками

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что ВСУ весной 2023 года планируют серьезное наступление. В то же время российские оккупанты также активно готовятся к наступательным действиям.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в стриме на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал. По его словам, сейчас россияне активно насыщают фронт своими войсками.

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Условие для масштабного контрнаступления ВСУ

Военный эксперт считает, что такие действия врага никак не помешают наступлению Вооруженных Сил Украины.

Как только у нас будет готова группировка войск для нанесения контрудара или контрнаступления, Генштаб ВСУ начнет контрнаступательную операцию,

– подчеркнул Жданов.

По его словам, для этого нужно выполнить одно важное условие – сделать так, чтобы российская армия понесла максимальные потери. Вооруженные Силы Украины активно работают в этом направлении. В частности, украинские бойцы уничтожают:

личный состав;

технику;

запасы вооружения оккупантов.

Причем ВСУ поражают места базирования российских военных и техники даже в тылу врага. Соответственно, и все попытки оккупантов насытить линию фронта новыми подразделениями не имеют особого успеха.

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Россия пытается активно атаковать, неся большие потери

Жданов добавил, что никто не будет откладывать контрнаступление украинских сил. Он отметил, что Россия тоже не будет ждать.

Россия уже сегодня пытается наступать. Россияне начали наступление и сейчас уже не могут остановиться. Они пытаются наращивать усилия в наступательных действиях, что лишь приводит к большим потерям с их стороны,

– сказал военный эксперт.

Жданов отметил, что даже с учетом частичной потери территорий Вооруженные Силы Украины имеют значительные преимущества над врагом.

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