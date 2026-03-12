Военный объяснил, являются ли успешные действия ВСУ на фронте контрнаступлением
- Вооруженные Силы Украины освободили 400 квадратных километров территории Днепропетровской и Запорожской областей.
- Майор ВСУ Андрей Ткачук считает, что не надо иметь завышенных ожиданий, о результатах операции лучше отчитываться постфактум.
Вооруженные Силы освободили почти всю территорию Днепропетровской области. Украинские военные сообщают о прорыве обороны врага и продвижении на 10 километров.
Генштаб подтвердил освобождение 400 квадратных километров Днепропетровщины. Майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала объяснил, можно ли называть такую операцию контрнаступлением.
Действительно ли Украина перешла в контрнаступление?
По мнению майора ВСУ, сегодня правильно говорить об определенных контрнаступательных действиях для того, чтобы не создавать иллюзий, не строить больших ожиданий для украинского общества. Слово "контрнаступление" часто вызывает неоднозначные ощущения, поэтому лучше постфактум отчитываться об освобожденных 400 километрах, отметив, что это контрдействия.
Тем более ряд этих событий связаны именно с очисткой серой зоны, где были замечены россияне, и зачисткой этой территории от вражеских подразделений. Поэтому я сторонник говорить именно о контрдействии,
– сказал Андрей Ткачук.
Когда мы сможем говорить об этой операции полноценно, тогда можно будет изменить определение. Но только после того, когда все увидят результат и последствия, особенно для россиян.
Обратите внимание! Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан заметил, что когда мы говорим об освобождении 400 квадратных километров, то говорится о Днепропетровской и Запорожской областях. Враг планировал выйти на трассу в Запорожье, но украинские контрдействия не дали этого сделать. Оккупанты так и не успели закрепиться.
Что происходит на Днепропетровщине?
- Главнокомандующий ВСУ подтвердил, что Украина перехватила инициативу у россиян. Вооруженные Силы впервые после Курской операции смогли освободить больше территории за месяц, чем враг успел захватить. Александр Сырский подчеркнул, что количественно силы оккупантов больше, чем украинские в три раза.
- Россияне вынуждены реагировать на успехи украинского войска и перебрасывают силы из Покровска и Доброполья на направление Гуляйполя. Вполне вероятно, что контратаки Украины могут изменить планы врага на весенне-летнюю наступательную кампанию.
- Комбат батальона 30-й бригады Михаил Трач рассказал, что оккупанты не смогли выстроить полноценной обороны на Днепропетровщине. Они закреплялись в подвалах, укрытиях, но не имели настоящего контроля над территорией. Теперь враг вынужден реагировать на контрнаступательные действия ВСУ. В то же время эта операция не имеет влияния на ситуацию в Донецкой области, там действует другая группировка войск.