Большая редкость для этой войны – полковник запаса ВСУ о танковом бое у Урожайного
На Восточном фронте Вооруженные Силы Украины совершают контрнаступательные операции. Есть положительная динамика вокруг Урожайного, хотя о его освобождении говорить еще рано.
Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. За последние сутки возле Старомайорска на Восточном направлении россияне пытались безрезультатно контратаковать, а под Урожайным произошло танковое сражение.
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"Танковый бой – редкость для этой войны, танки не выходят на прямой контакт друг с другом. Обычно ВСУ пытаются уничтожить бронетехнику врага на подходе: из засад, артиллерией, или с помощью авиации", – объяснил военный эксперт.
Чем важно Урожайное
Урожайное – ключ к северо-восточной части Времевского выступа. Оно имеет стратегическое значение и открывает путь к Азовскому морю.
"Когда россияне отойдут из Урожайного, это освободит нам дорогу к Заветному Желанию, Старомлиновке. Урожайное нас сдерживало, поскольку присутствие там российских войск угрожало левому флангу украинской армии", – произнес Роман Свитан.
Взятие Урожайного также открывает возможности двигаться в Мариупольском направлении со стороны Угледара.
Обычно ВСУ уничтожают танки врага на подходе: смотрите видео
Контрнаступление ВСУ: основное
- Российские военные не оставляют попыток наступать по нескольким направлениям на Востоке нашей страны. С 12 по 13 августа состоялось 39 боевых столкновений. На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области.
- Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что россияне стали меньше обстреливать Херсонскую и Николаевскую области. По ее словам, у врага проблемы с логистикой и с подвозом снарядов.
- В оккупированном Крыму 13 августа было крайне неспокойно из-за ночного удара дронов и атаки на Крымский мост. Хотя оккупанты заявляют, что все атаки якобы были "отбиты", медиа свидетельствуют о другом.