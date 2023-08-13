Большая редкость для этой войны – полковник запаса ВСУ о танковом бое у Урожайного

На Восточном фронте Вооруженные Силы Украины совершают контрнаступательные операции. Есть положительная динамика вокруг Урожайного, хотя о его освобождении говорить еще рано.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. За последние сутки возле Старомайорска на Восточном направлении россияне пытались безрезультатно контратаковать, а под Урожайным произошло танковое сражение.

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"Танковый бой – редкость для этой войны, танки не выходят на прямой контакт друг с другом. Обычно ВСУ пытаются уничтожить бронетехнику врага на подходе: из засад, артиллерией, или с помощью авиации", – объяснил военный эксперт.

Чем важно Урожайное

Урожайное – ключ к северо-восточной части Времевского выступа. Оно имеет стратегическое значение и открывает путь к Азовскому морю.

"Когда россияне отойдут из Урожайного, это освободит нам дорогу к Заветному Желанию, Старомлиновке. Урожайное нас сдерживало, поскольку присутствие там российских войск угрожало левому флангу украинской армии", – произнес Роман Свитан.

Взятие Урожайного также открывает возможности двигаться в Мариупольском направлении со стороны Угледара.

Обычно ВСУ уничтожают танки врага на подходе: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ: основное