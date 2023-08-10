ВСУ закрепляются под Бахмутом и имели успех у Старомайорского, – Генштаб
Силы обороны Украины ведут наступательные действия на трех направлениях. Украинские военные имели успех на некоторых участках фронта.
Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев, пишет 24 Канал.
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Враг сунет на Купянском и Лиманском направлениях
Украинские бойцы имели частичный успех в направлении Урожайного и южнее и юго-восточнее Старомайорского. Там наши воины закрепляются на достигнутых рубежах.
Также на Бахмутском направлении украинские воины продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
Андрей Ковалев отметил, что противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалинового, Авдеевки, Победы, Новомихайловки.
Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. В то же время противник продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы,
– сказал он.
Также Ковалев рассказал, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе северо-восточнее Дружбы, предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Продолжаются тяжелые бои", – резюмировал представитель Генштаба ВСУ.
Россияне активизировались на Востоке
- Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что россияне активизировались на Востоке, ведь стремятся выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для выполнения этой цели противник не жалеет сил.
- По словам Маляр, россияне прибегли к так называемым "мясным штурмам". Украинские воины отбивают атаку за атакой. Маляр рассказала, что враг перебрасывает силы с Авдеевского направления на Бахмутское и Купянское.
- Самый горячий участок фронта сейчас Купянско-Лиманское направление, где враг пытается прорвать оборону наших военных и продолжается ожесточенная борьба.
- На Бахмутском направлении, как рассказала Маляр, оккупанты чувствуют панику из-за продвижения украинских войск, поэтому стягивают туда авиацию. Также на Бахмутском направлении увеличилось количество обстрелов.